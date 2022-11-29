NASA зафиксировало именно такое электромагнитное излучение из звездной системы V404 Лебедя, где есть черная дыра. После этого исследователи перевели его в звук, что позволило "услышать" голос черной дыры.

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Как звучит черная дыра

Эта система расположена на расстоянии примерно 7800 световых лет от Земли, а черная дыра тянет вещество и энергию из близлежащей звезды. Данные были получены из рентгеновской обсерватории "Чандра" и обсерватории Нила Герелса Свифта. Данные первой представлены высокочастотными звуками, вторые – более низкими. Посмотреть ролик со звуком можно ниже.

Как звучит черная дыра: видео

V404 Лебедя: что о ней известно

Система V404 Лебедя двойная, в ней есть черная дыра с массой около 12 масс Солнца и звезда спектрального класса G или K.

Из-за близкого расположения друг к другу черная дыра тянет массу из звезды, что и порождает всплески излучения.

Система V404 Лебедя считается переменной звездой, то есть ее блеск меняется с течением времени.

В 1938, 1956 и 1989 годах она совершила мощные всплески энергии.

Также она является источником всплесков рентгеновского излучения.

Это уже не первое подобное видео. NASA и другие научные организации постоянно превращают всевозможные сигналы и целые наборы данных в звуки. Ранее, например, в Twitter появилась весьма интересная аудиозапись, на которой можно услышать черную дыру на расстоянии более 200 миллионов световых лет от Земли в Скоплении Персея. Чуть раньше ученые воспроизвели звучание черных дыр, пожирающих звезды.