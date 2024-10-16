Науковці показали моторошне звучання магнітного поля Землі при зміні полюсів 41 000 років тому

Вчені вперше перетворили динаміку магнітного поля Землі під час зміни полюсів на звук. Це дає змогу "почути" магнітне поле Землі та його коливання 41 000 років тому, коли відбувалася зміна полюсів планети.

Дослідники з Технічного університету Данії та Німецького дослідницького центру наук про Землю використали дані з різних джерел, в тому числі з місії European Swarm, щоб перетворити зміни магнітного поля в звуки, що нагадують шкрябання валунів і скрип дерева.

А тим часом NASA відправила Europa Clipper в історичну подорож до супутника Юпітера – Європи

Зміна полюсів Землі

Ця подія, відома як Подія Лашампа, сталася 41000 років тому в період верхнього палеоліту, коли магнітні полюси Землі тимчасово змінилися на кілька сотень років. Під час найбільш інтенсивної фази переходу магнітне поле планети ослабло приблизно до 6% від своєї нормальної сили, що дозволило космічним променям проникати крізь земну поверхню та надра, залишаючи свій відбиток у вигляді ізотопів.

Перекладаючи динаміку та інтенсивність магнітного поля у звук, вчені прагнуть запропонувати новий погляд на те, як відбувалися ці процеси. Хоча озвучування астрономічних та екологічних даних не є чимось новим, магнітне поле Землі вперше представлено в такий спосіб за допомогою даних місії Swarm.

"Симфонія" магнітного поля Землі вперше була представлена публічно на міській площі Копенгагена. Було використано систему з 32 динаміків, кожен з яких представляв зміни магнітного поля в різних частинах світу за останні 100000 років, пропонуючи унікальний слуховий досвід геологічної історії Землі.

Як звучить магнітне поле Землі