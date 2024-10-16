Дослідники з Технічного університету Данії та Німецького дослідницького центру наук про Землю використали дані з різних джерел, в тому числі з місії European Swarm, щоб перетворити зміни магнітного поля в звуки, що нагадують шкрябання валунів і скрип дерева.

А тим часом NASA відправила Europa Clipper в історичну подорож до супутника Юпітера – Європи

Зміна полюсів Землі

Ця подія, відома як Подія Лашампа, сталася 41000 років тому в період верхнього палеоліту, коли магнітні полюси Землі тимчасово змінилися на кілька сотень років. Під час найбільш інтенсивної фази переходу магнітне поле планети ослабло приблизно до 6% від своєї нормальної сили, що дозволило космічним променям проникати крізь земну поверхню та надра, залишаючи свій відбиток у вигляді ізотопів.

Перекладаючи динаміку та інтенсивність магнітного поля у звук, вчені прагнуть запропонувати новий погляд на те, як відбувалися ці процеси. Хоча озвучування астрономічних та екологічних даних не є чимось новим, магнітне поле Землі вперше представлено в такий спосіб за допомогою даних місії Swarm.

"Симфонія" магнітного поля Землі вперше була представлена публічно на міській площі Копенгагена. Було використано систему з 32 динаміків, кожен з яких представляв зміни магнітного поля в різних частинах світу за останні 100000 років, пропонуючи унікальний слуховий досвід геологічної історії Землі.

Як звучить магнітне поле Землі