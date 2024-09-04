Зарядна станція, павербанк та безперебійник: ці три ґаджети допоможуть пережити блекаут

Періодичні вимкнення світла це вкрай не зручно за будь-яких умов. А якщо вони тривалі, то це вже може серйозно вплинути на ваш комфорт та звичне життя. Однак, для того, щоб пережити відключення електроенергії потрібно не так і багато. Всього три пристрої можуть зробити вас автономними і ми розкажемо, як їх вибрати.

Практично кожен українець сьогодні знає, що таке павербанк і зарядна станція, а в багатьох вони вже є в помешканнях. Ці ґаджети допомагають пережити відключення з комфортом. Техно 24 розповідає, що вам необхідно, щоб стати майже повністю автономним.

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Портативна зарядна станція

Портативна зарядна станція є життєво важливим доповненням до будь-якого помешкання в часи вимкнення електроенергії. Цей пристрій гарантує, що ви не зможете забезпечити живленням потрібні вам девайси та техніку. Залежно від станції це можуть бути, як дрібні пристрої, так і велика побутова техніка і навіть медичні апарати.

Вибираючи портативну зарядну станцію, розгляньте наступні варіанти, виходячи з ваших потреб:

1. Для малої електроніки

Якщо вам в першу чергу потрібно заряджати смартфони, планшети або ноутбуки, вам підійде компактна станція від 200 Ват. Вони невеликі, не важкі, їх легко зберігати, і вони забезпечують достатню потужність, щоб ваші пристрої працювали протягом декількох годин.

2. Для побутових приладів

Для живлення великих приладів, таких як холодильники, котел освітлення або навіть мікрохвильова піч, обирайте станції з більшою потужністю та ємністю акумулятора, наприклад, від 500 до 2000 Ват і навіть більше, залежно від потреб. Ці станції є більш потужними, але можуть працювати з основними електроприладами протягом тривалого часу.

3. Для приладів невідкладної медичної допомоги

Якщо ви покладаєтеся на медичне обладнання, таке як апарати CPAP або інші медичні прилади, обирайте портативну станцію з надійним, безперебійним живленням і можливістю підтримувати більшу потужність. Шукайте моделі з захистом від перенапруги, кількома розетками та стабільною частотою.

Павербанки

Павербанк – це незамінний інструмент під час перебоїв в електропостачанні. Це перше "рятівне коло", яке ми використовуємо, коли сідає батарея нашого смартфона, або ноутбука. Якщо вам потрібно тримати телефон зарядженим, щоб залишатися на зв'язку з близькими, мати доступ до важливої інформації на планшеті або живити невеликі гаджети, павербанк гарантує, що ви не залишитеся без енергії.

При виборі павербанка враховуйте наступні параметри, виходячи з ваших потреб:

Для смартфонів і планшетів

Якщо вам в першу чергу потрібно заряджати такі пристрої, як смартфони та планшети, шукайте павербанк ємністю від 10 000 до 20 000 мАг. Цей розмір портативний, його легко носити з собою, і він може зарядити телефон кілька разів або планшет щонайменше один раз, залишаючи вас на зв'язку під час перебоїв з електропостачанням.

Для ноутбуків та інших гаджетів

Якщо вам потрібно живити великі пристрої, такі як ноутбуки, обирайте павербанк з ємністю не менше 30 000 мАг і можливістю видавати більшу потужність. Деякі павербанки можуть забезпечувати живлення, необхідне для заряджання ноутбуків, надаючи вам гнучкість для роботи або доступу до важливої інформації під час відключення електроенергії.

Безперебійник для роутера

Якщо вам потрібно забезпечити безперебійне живлення роутера, то краще для цього використовувати спеціальний блок безперебійного живлення, який можна підключити в розетку, а вже потім до нього під'єднати роутер та абонентський термінал.

Це зручно, оскільки вам не доведеться вимикати та заряджати його окремо, як би це потрібно було робити з павербанком. Коли у вас вимкнуть світло, ваш безперебійник автоматично перемкнеться на батарею та продовжить живити інтернет, а вам не доведеться про це турбуватися.

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Якщо ви підготуєтеся і забезпечити собі ці три ґаджети, ви гарантовано отримаєте чималий рівень автономності та станете стійкішими до відключень електроенергії.