Практически каждый украинец сегодня знает, что такое павербанк и зарядная станция, а у многих они уже есть в домах. Эти гаджеты помогают пережить отключение с комфортом. Техно 24 рассказывает, что вам необходимо, чтобы стать почти полностью автономным.

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Портативная зарядная станция

Портативная зарядная станция является жизненно важным дополнением к любому помещению во времена отключения электроэнергии. Это устройство гарантирует, что вы не сможете обеспечить питанием нужные вам девайсы и технику. В зависимости от станции это могут быть, как мелкие устройства, так и большая бытовая техника и даже медицинские аппараты.

Выбирая портативную зарядную станцию, рассмотрите следующие варианты, исходя из ваших потребностей:

1. Для малой электроники

Если вам в первую очередь нужно заряжать смартфоны, планшеты или ноутбуки, вам подойдет компактная станция от 200 Ватт. Они небольшие, не тяжелые, их легко хранить, и они обеспечивают достаточную мощность, чтобы ваши устройства работали в течение нескольких часов.

2. Для бытовых приборов

Для питания больших приборов, таких как холодильники, котел освещения или даже микроволновая печь, выбирайте станции с большей мощностью и емкостью аккумулятора, например, от 500 до 2000 Ватт и даже больше, в зависимости от потребностей. Эти станции являются более мощными, но могут работать с основными электроприборами в течение длительного времени.

3. Для приборов неотложной медицинской помощи

Если вы полагаетесь на медицинское оборудование, такое как аппараты CPAP или другие медицинские приборы, выбирайте портативную станцию с надежным, бесперебойным питанием и возможностью поддерживать большую мощность. Ищите модели с защитой от перенапряжения, несколькими розетками и стабильной частотой.

Павербанки

Павербанк – это незаменимый инструмент во время перебоев в электроснабжении. Это первый "спасательный круг", который мы используем, когда садится батарея нашего смартфона, или ноутбука. Если вам нужно держать телефон заряженным, чтобы оставаться на связи с близкими, иметь доступ к важной информации на планшете или питать небольшие гаджеты, павербанк гарантирует, что вы не останетесь без энергии.

При выборе павербанка учитывайте следующие параметры, исходя из ваших потребностей:

Для смартфонов и планшетов

Если вам в первую очередь нужно заряжать такие устройства, как смартфоны и планшеты, ищите павербанк емкостью от 10 000 до 20 000 мАч. Этот размер портативный, его легко носить с собой, и он может зарядить телефон несколько раз или планшет как минимум один раз, оставляя вас на связи во время перебоев с электроснабжением.

Для ноутбуков и других гаджетов

Если вам нужно питать большие устройства, такие как ноутбуки, выбирайте павербанк с емкостью не менее 30 000 мАч и возможностью выдавать большую мощность. Некоторые павербанки могут обеспечивать питание, необходимое для зарядки ноутбуков, предоставляя вам гибкость для работы или доступа к важной информации во время отключения электроэнергии.

Бесперебойник для роутера

Если вам нужно обеспечить бесперебойное питание роутера, то лучше для этого использовать специальный блок бесперебойного питания, который можно подключить в розетку, а уже потом к нему подключить роутер и абонентский терминал.

Это удобно, поскольку вам не придется выключать и заряжать его отдельно, как бы это нужно было делать с павербанком. Когда у вас выключат свет, ваш бесперебойник автоматически переключится на батарею и продолжит питать интернет, а вам не придется об этом беспокоиться.

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Если вы подготовитесь и обеспечите себе эти три гаджеты, вы гарантированно получите большой уровень автономности и станете устойчивыми к отключениям электроэнергии.