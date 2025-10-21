З наближенням зими та загрозою нових відключень електроенергії українці знову почали активно скуповувати пристрої для автономного живлення. Павербанки, що дозволяють залишатися на зв'язку та працювати, знову стали товаром першої необхідності. Розповідаємо, які моделі виявилися найпопулярнішими серед покупців цього сезону.

Що купують українці?

На тлі осінніх атак на енергетичну інфраструктуру попит на портативні акумулятори стрімко зріс. За першу половину жовтня продажі павербанків збільшилися на 150% порівняно з літніми місяцями, а запити, пов'язані з портативними зарядними станціями, зросли на 400%. Це свідчить про те, що українці, пам'ятаючи досвід минулих років, прагнуть заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Ми поговорили з українськими ритейлерами, щоб дізнатися, які продукти зараз найбільш популярні. Зокрема, комерційний директор Фокстрот В’ячеслав Склонний розповів 24 Каналу про попит на павербанки.

Дивіться також Три причини, чому портативна зарядна станція краща, ніж генератор

Аналіз продажів показує, що покупці віддають перевагу моделям із великою ємністю. Найбільшу частку ринку займають павербанки на 20 000 міліампер-годин (37%), за ними йдуть пристрої на 30 000 міліампер-годин (23%). Такі потужні акумулятори здатні кілька разів повністю зарядити сучасний смартфон або підтримувати роботу кількох гаджетів одночасно. Моделі з меншою ємністю, наприклад, 10 000 міліампер-годин, хоч і користуються попитом (15% продажів), але їх розглядають радше як допоміжний варіант, тобто страховку.

На основі даних про продажі сформувався рейтинг із п'яти моделей, які стали бестселерами цієї осені:

PROOVE Guardian 22.5W 20000mAh Metal Gray . Ця модель є лідером завдяки оптимальному співвідношенню ємності, потужності та ціни. 20 000 міліампер-годин вистачає для 4-5 повних зарядок смартфона.​ Коштує 1 599 гривень.

. Ця модель є лідером завдяки оптимальному співвідношенню ємності, потужності та ціни. 20 000 міліампер-годин вистачає для 4-5 повних зарядок смартфона.​ Коштує 1 599 гривень. XO PB302 20000 mAh 10.5W Black . Ще один популярний пристрій на 20 000 міліампер-годин, який приваблює покупців своєю доступністю та надійністю для базових потреб, як-от підзарядка телефона.​ Ціна – 649 гривень.

. Ще один популярний пристрій на 20 000 міліампер-годин, який приваблює покупців своєю доступністю та надійністю для базових потреб, як-от підзарядка телефона.​ Ціна – 649 гривень. PROOVE Illuminator SE 30000mAh 22.5W Black . Модель для тих, кому потрібен більший запас енергії. Ємності 30 000 міліампер-годин вистачить не лише для смартфонів, а й для планшетів та інших гаджетів.​ Ціна складає 1 999 гривень.

. Модель для тих, кому потрібен більший запас енергії. Ємності 30 000 міліампер-годин вистачить не лише для смартфонів, а й для планшетів та інших гаджетів.​ Ціна складає 1 999 гривень. PROOVE Giant 100W 40000mAh Black . Справжній "гігант" серед повербанків з величезною ємністю 40 000 міліампер-годин та високою потужністю 100 ватів, що дозволяє заряджати навіть деякі моделі ноутбуків.​ За цю модель доведеться викласти 3 299 гривень.

. Справжній "гігант" серед повербанків з величезною ємністю 40 000 міліампер-годин та високою потужністю 100 ватів, що дозволяє заряджати навіть деякі моделі ноутбуків.​ За цю модель доведеться викласти 3 299 гривень. XO PB301 10000 mAh 10W Black. Компактна і недорога модель на 10 000 міліампер-годин, яка підійде для того, щоб носити її з собою щодня про всяк випадок, але для тривалих блекаутів її може бути недостатньо.​ Коштує всього 399 гривень.

Що ще купують українці на тлі відключень?

Як нам також розповіли раніше в COMFY, зарядні станції зараз купують у 7 разів частіше, а ліхтарі та газові балони – у 3,7 раза більше, ніж раніше.

Обсяги продажу генераторів збільшилися майже втричі.

Зростає попит на свічки (+60%), батарейки (+39%) й автомобільні акумулятори (+20%).

Продаж обігрівачів зріс на 153%. Середня ціна – 1910 гривень. Найпопулярніші: тепловентилятори, конвектори, масляні батареї.

Серед зарядних станцій лідирують моделі потужністю 2000 Вт (середня ціна – 20 750 гривень).

Попит на потужніші станції зріс на 23% порівняно з минулим роком.

Зростає попит і на енергоефективну побутову техніку (холодильники, пральні машини, лампи).

Найбільш активно товари для енергонезалежності купують мешканці областей, що ближче до фронту: Київська, Харківська, Чернігівська, Дніпропетровська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Сумська.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як підготуватися до блекаутів і що обов'язково має бути у вашому домі. Також читайте матеріал про те, що краще обрати для ваших потреб – зарядну станцію чи павербанк. Нарешті, якщо ви плануєте купити портативну зарядну станцію, зверніть увагу на статтю про 6 ключових факторів, на які слід звернути увагу.