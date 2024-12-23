10 продуктів, які Google поховав у 2024 році

Google має величезну кількість товарів, сервісів і послуг. Нові з'являються буквально щороку, але й старі часом закриваються, якщо не виправдовують надій розробників. Ба більше, компанія сама створила так зване "цифрове кладовище" своїх продуктів, де можна знайти все, з чим вона попрощалася.

У 2024 році на сайті "Вбито Googlом" з'явилося чимало нових "могил". Загалом там зараз 296 додатків і сервісів. 24 Канал зібрав найпомітніші з тих, що були додані цього року.

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Chromecast (апаратне забезпечення)

Перший пристрій Chromecast з'явився у 2013 році за ціною 35 доларів і міг перетворити практично будь-який телевізор з портом HDMI на смарт-телевізор. Унікальною особливістю його було те, що він дозволяв користувачам транслювати контент без зайвого клопоту зі встановленням та оновленням додатків.



Chromecast / Фото Google

Він спирався на запатентовану технологію під назвою Google Cast (яка продовжує існувати), що дозволяла програмам для смартфонів відображати контент на великому екрані. Кнопка "Cast" у сумісних програмах, таких як YouTube, Netflix, Spotify та інші, дозволяє їм підключатися до великого екрана. Пошуковий гігант замінив апаратне забезпечення Chromecast на нову приставку під назвою Google TV Streamer.

Google Jamboard

Jamboard – це гігантська "цифрова дошка для спільної роботи", яку Google представив у 2017 році, щоб конкурувати з Surface Hub від Microsoft. Вона мала 55-дюймовий сенсорний дисплей з підтримкою роздільної здатності 4K і коштувала на той час 5000 доларів. Це був пристрій для спільної роботи, який працював під управлінням спеціалізованої версії Android і покладався на додатки Google G Suite.



Google Jamboard / Фото Google

Сенсорний пристрій вагою близько 50 кілограмів мав вебкамеру, динаміки, мікрофон, роз'єми USB 2.0, USB 3.0, Type-C, HDMI, Bluetooth, Ethernet і NFC.

Google оголосив, що Jamboard перестане отримувати автоматичні оновлення після 30 вересня, а сам пристрій вийде з експлуатації 31 грудня 2024 року.

Google Podcasts

Google Подкасти розпочали свій шлях у 2018 році як окремий додаток для Android. Це була ще одна спроба відродити подкасти через кілька років після закриття Google Listen і підтримки подкастів у додатку Google Play Music.

У 2023 році пошуковий гігант зрозумів, що користувачі віддають перевагу YouTube, а не Google Podcasts. Тому він вирішив знову закрити свій додаток і перенести функції подкастів на YouTube Music, щоб зробити його новим "централізованим місцем для подкастів".

У квітні цього року користувачам закрили доступ до сервісу і запропонували інструменти для перенесення їхніх підписок на подкасти на YouTube Music. Ті, хто хотів перейти на інший додаток для подкастів, могли завантажити OPML-файл для перенесення своїх даних.

Перша модель Pixel Fold, а також смартфони Pixel 7 і Pixel 7 Pro

2024 рік також став роком, коли Google припинила випуск оригінального смартфона Pixel Fold, а також Pixel 7 і Pixel Pro. Це не стало несподіванкою, оскільки Google випустила Pixel 9 Pro Fold.

Stack (PDF Scanner)

Колись у Google був додаток для сканування PDF-файлів під назвою Stack. Він дозволяв користувачам перетворювати документи на PDF-файли і впорядковувати їх, розміщуючи PDF-файли в категоріях, які називаються "стеками". Додаток міг визначати важливу інформацію з документів, наприклад, дату оплати рахунку.

Запущений у 2021 році, Stack був експериментальною пропозицією внутрішнього інкубатора Google Area 120 та команди DocAI. У червні цього року компанія оголосила, що припиняє роботу застарілого PDF-сканера з четвертого тижня вересня.

Play Movies & TV

"Google Play Фільми та Телебачення" було припинено на початку цього року з метою впорядкування сервісів відеоконтенту компанії та їх консолідації в YouTube і Google TV. Станом на січень 2024 року Google остаточно покінчив із цим сервісом.

Google знадобилося кілька років, щоб згорнути сервіс. Пошуковий гігант раніше видалив Movies & TV з додатку Google Play і перевів користувачів Android/iOS на додаток Google TV, де вони можуть брати напрокат, купувати і транслювати фільми і телешоу.

Спрощений дизайн Gmail

На початку цього року компанія Google припинила використання базового HTML-вигляду для Gmail, автоматично переключивши користувачів на стандартний вигляд з новим дизайном. Ця функція, яка існувала роками, була розроблена для забезпечення сумісності при використанні застарілих браузерів або повільних з'єднань.

У порівнянні зі стандартним виглядом, базовому HTML-вигляду не було таких функцій, як багате форматування, підтримка чату, імпорт контактів і, віднедавна, інтеграція з Gemini. Однак він слугував функцією доступності для зчитувачів з екрану.

VPN у Google One

VPN від Google One припинив своє існування 20 червня 2024 року. Послуга, що пропонувалася в рамках підписки на Google One з 2020 року, була покликана забезпечити "додатковий рівень захисту в інтернеті для вашого Android" шляхом маскування його IP-адреси та шифрування трафіку.

Однією з причин раннього закриття сервісу була відсутність достатньої зацікавленості з боку користувачів. Представник Google заявив тоді, що їхня команда "виявила, що люди просто не користуються цим сервісом".

Keen

Keen був ще одним експериментальним проєктом Area 120, який мав конкурувати з Pinterest. Платформа дозволяла користувачам створювати колекції (так звані "кіни") онлайн-контенту на основі своїх інтересів і ділитися ними. Google закрив Keen 24 березня 2024 року і видалив усі дані, включно з публікаціями, завантаженнями, посиланнями, підписками та коментарями.



Так виглядав Keen / Фото Google

Dropcam

У 2024 році також закінчилася лінійка Wi-Fi камер безпеки Dropcam. У 2014 році Google придбала її материнську компанію Dropcam Inc., а потім, через рік, анонсувала Nest Cam як наступника камери Dropcam Pro.

8 квітня 2024 року Google припинила підтримку камер Dropcam і Dropcam Pro, заборонивши їхнім користувачам користуватися додатком Nest для перевірки стану камер, перегляду прямих трансляцій, отримання сповіщень або зміни налаштувань.