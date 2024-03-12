Ви точно чекали не цього: погляньте, яким міг бути скасований автомобіль від Apple

Apple розробляла свій автомобіль багато років. Потім, за чутками, проєкт було тихо скасовано, про що ніхто не знав, продовжуючи думати, ніби у нас ще є шанс колись його побачити. Як ми тепер знаємо, компанія вже деякий час покинула роботу над ним, перевівши інженерів на інші посади. Але тепер численні чутки намагаються розповісти, яким же міг бути електрокар від Apple.

Багато дизайнерів у той чи інший момент публікували свої варіанти дизайну Apple Car – хтось на основі припущень, хтось на основі власних фантазій чи уривчастих чуток. Але те, що показав Марк Гурман з Bloomberg, не схоже ні на що з побаченого раніше: автомобіль, судячи з усього, був би менш спортивним, ніж передбачали.

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Нездійснена мрія Apple

Корпорація з самого початку прагнула зробити найкращий продукт, не розмінюючись на проміжні покоління, які покращувала би з часом. Навпаки, вона хотіла відразу випустити машину, котра володіла би п'ятим рівнем автономності. Це означає, що її управління повністю покладається на автопілот, а в салоні немає ні керма, ні педалей.

Гурман пише, що основна увага Apple була зосереджена на максимізації внутрішнього простору для створення умов, що нагадують умови приватного літака. Тому кінцевий продукт був би більше схожий на мінівен, ніж на спорткар.



На цьому рендері зображено автомобіль Canoo Lifestyle Vehicle, а не проєкт машини від Apple. Однак приблизно такий формфактор розглядали й для Apple Car / Фото Canoo

Загальна ідея полягала в мінімалістичному інтерфейсі в поєднанні з сидіннями, які ви зазвичай бачите в приватному літаку або лімузині.

Усередині було б відчуття, що ви перебуваєте в "контурній бульбашці", як це називає Гурман і що би це не означало.

У цій версії автомобіля могли б комфортно розміститися чотири людини, причому сидіння могли трансформуватися між звичайними кріслами, розкладними кріслами та підставками для ніг.

Саме ця мета підштовхнула дизайнерів Apple до ідеї мінівена.

Дизайн автомобіля Apple приблизно 2020 року нагадував Canoo Lifestyle Vehicle – футуристичний фургон із закругленими краями, але він мав темно-чорні вікна з регульованим відтінком. Також у нього був суцільноскляний дах, чистий білий екстер'єр і білі шини з чорним центром. Передня й задня частини були ідентичними, тому завжди б здавалося, що ви їдете вперед.



Canoo Lifestyle Vehicle, який найбільше схожий на те, що планувала Apple / Фото Canoo

Варіант №2

Ще один дизайн, як кажуть, "майже ідентичний" Volkswagen ID Buzz 2017 року. Ранній варіант, вигаданий Джоні Айвом, виглядав як сучасна реінкарнація мікроавтобуса Volkswagen 1950-х років. Усередині компанії він отримав назву Bread Loaf.



Мікроавтобус Volkswagen 1950-х років (ліворуч) і його сучасна версія Volkswagen ID Buzz 2017 року (праворуч) / Фото Volkswagen

Цей дизайн був представлений в Apple задовго до того, як VW оголосив про свою концепцію, і це не може бути збігом. Річ у тім, що у середині 2010-х років деякі співробітники перейшли з автомобільної групи Apple до німецького автовиробника.

Остаточний варіант Apple Car, як пише Марк Гурман, повернувся до вигляду ID Buzz, але замінив розсувні двері на двері в стилі Tesla, що відкидаються доверху, як крила чайки.



Volkswagen ID Buzz 2017 року / Фото Volkswagen

Мрії розбиваються

Все стало сипатися, коли компанія почала усвідомлювати, що самокероване водіння 5-го рівня — це скоріше нездійсненна мрія, ніж реальна мета. Та ж Tesla роками працює над автопілотом, щороку заявляючи, що ось вже наступна версія точно-точно стане такою, як задумувалось, але щоразу щось іде не так.

Зрозумівши це, Apple довелося придумати дизайн, сумісний з кермом, педалями і сидіннями спереду, хоча й такими, що можуть повертатися обличчям назад, коли автомобіль не рухається.

За чутками, компанія інвестувала в проєкт автівки по мільярду доларів щороку протягом десятиліття або й більше. Але врешті остаточно від нього відмовилась.