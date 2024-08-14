Як правильно вибрати бойлер: практичні поради

Встановлення бойлера вдома назавжди може розв'язати проблему відсутності гарячої води. Створити комфорт, незалежно від зовнішніх обставин, цілком реально – для цього необхідно правильно підібрати електричний водонагрівач із накопичувальним баком.

Як обрати найкращу модель бойлера, допоможуть поради експертів інтернет-магазину Rozetka спеціально для Техно 24.

Дивіться також Як економити споживання електроенергії вдома: важливі поради для усіх

Від правильного вибору залежить ваш комфорт, економія енергії та довговічність пристрою. В першу чергу варто звернути увагу на об’єм бойлера. Це один із ключових факторів, який визначає, скільки гарячої води ви зможете використовувати за один раз, не чекаючи, поки вода знову нагріється.

Об'єм бойлера слід підбирати залежно від кількості осіб у сім'ї та їхніх потреб. Для вибору водонагрівача можна скористатися таблицею з прикладними розрахунками, які часто пропонують виробники та постачальники. Ці розрахунки допоможуть визначити, який об'єм бойлера буде оптимальним для ваших потреб, враховуючи кількість людей, частоту використання душу, кількість точок підключення та інші важливі фактори.

Приклад розрахунку рекомендованого об'єму бойлера за кількістю:

1 людина 30-50 літрів;

2 людини 50-80 літрів;

3 людини 80-100 літрів;

4 людини 100-120 літрів;

5 людей 120-150 літрів.

Ці поради є лише загальним орієнтиром і можуть змінюватися залежно від ваших індивідуальних потреб та обсягів споживання гарячої води.

Зауважимо, що рівень споживання енергії не залежить від об'єму бойлера. Це поширена думка, але насправді вона є міфом. Водонагрівач на 80 літрів використовує стільки енергії, скільки потрібно для нагрівання води. Якщо вам потрібно нагріти лише половину бака, він витратить рівно стільки енергії, скільки необхідно для 40 літрів води – не більше. Тому немає сенсу обирати менший бойлер у надії зекономити на електроенергії.

Врахуйте, що хоча більші бойлери займають і більше місця і довше нагрівають воду, вони дозволяють зменшити кількість нагрівань, що може зекономити електроенергію, особливо при використанні нічного тарифу.

Вам буде цікаво Вам потрібні ці три ґаджети у вашому будинку під час відключення світла

Наступний критерій при виборі бойлера – вибір типу нагрівального елемента. Бойлери оснащуються двома типами нагрівальних елементів: мокрим і сухим ТЕНом. Мокрий ТЕН контактує з водою, забезпечуючи швидке нагрівання, але через це на ньому швидше утворюється накип, що може знизити ефективність роботи та скоротити термін служби.

Сухий ТЕН ізольований від води спеціальним кожухом, що захищає його від накипу. Такі нагрівальні елементи зазвичай дорожчі, але мають довший термін служби та менш схильні до поломок. Для регіонів із жорсткою водою рекомендується вибирати бойлери з сухим ТЕНом.

Далі варто звернути увагу на вибір форми бойлера – Slim (вузька), квадратна, кругла, прямокутна та циліндрична. Вибір форми впливає на його вартість і можливість установки в обмеженому просторі. Перед покупкою визначте, де саме ви плануєте встановити бойлер, і відповідно до цього вибирайте форму. Серед покупців Rozetka найбільший попит мають циліндричні бойлери.

Одна з важливих характеристик бойлера – потужність ТЕНа, яка впливає на швидкість нагріву води. Оптимальною вважається потужність близько 2 кВт — цього достатньо для швидкого нагріву води та безпечного використання у більшості будинків і квартир. Якщо ж у вас стара проводка, краще вибрати модель з потужністю до 1,5 кВт.

Читайте на сайті Чи можна підключати холодильник до зарядної станції під час відключення світла

Для зручності користування бойлером також варто звернути увагу на систему управління.

Механічне управління — просте та надійне, ідеально підходить для тих, хто цінує простоту.

— просте та надійне, ідеально підходить для тих, хто цінує простоту. Електронне управління — надає більше можливостей, зокрема точне налаштування температури, економію енергії та додаткові функції, такі як автоматичний захист від перепадів напруги.

— надає більше можливостей, зокрема точне налаштування температури, економію енергії та додаткові функції, такі як автоматичний захист від перепадів напруги. Гідравлічне управління включає підігрів води, як тільки користувач відкрив кран, закриттям крана нагрів зупиняється.

багато сучасних моделей оснащені LCD-дисплеєм, керуванням через Wi-Fi та іншими зручними функціями, що робить їх більш привабливими для користувачів.