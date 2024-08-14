Как выбрать лучшую модель бойлера, помогут советы экспертов интернет-магазина Rozetka специально для Техно 24.

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От правильного выбора зависит ваш комфорт, экономия энергии и долговечность устройства. В первую очередь стоит обратить внимание на объем бойлера. Это один из ключевых факторов, который определяет, сколько горячей воды вы сможете использовать за один раз, не дожидаясь, пока вода снова нагреется.

Объем бойлера следует подбирать в зависимости от количества человек в семье и их потребностей. Для выбора водонагревателя можно воспользоваться таблицей с прикладными расчетами, которые часто предлагают производители и поставщики. Эти расчеты помогут определить, какой объем бойлера будет оптимальным для ваших потребностей, учитывая количество людей, частоту использования душа, количество точек подключения и другие важные факторы.

Пример расчета рекомендуемого объема бойлера по количеству:

1 человек 30-50 литров;

2 человека 50-80 литров;

3 человека 80-100 литров;

4 человека 100-120 литров;

5 человек 120-150 литров.

Важно!!! Эти советы являются лишь общим ориентиром и могут меняться в зависимости от ваших индивидуальных потребностей и объемов потребления горячей воды.

Заметим, что уровень потребления энергии не зависит от объема бойлера. Это распространенное мнение, но на самом деле оно является мифом. Водонагреватель на 80 литров использует столько энергии, сколько нужно для нагрева воды. Если вам нужно нагреть только половину бака, он потратит ровно столько энергии, сколько необходимо для 40 литров воды – не более. Поэтому нет смысла выбирать меньший бойлер в надежде сэкономить на электроэнергии.

Учтите, что хотя большие бойлеры занимают и больше места и дольше нагревают воду, они позволяют уменьшить количество нагреваний, что может сэкономить электроэнергию, особенно при использовании ночного тарифа.

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Следующий критерий при выборе бойлера – выбор типа нагревательного элемента. Бойлеры оснащаются двумя типами нагревательных элементов: мокрым и сухим ТЭНом. Мокрый ТЭН контактирует с водой, обеспечивая быстрый нагрев, но из-за этого на нем быстрее образуется накипь, что может снизить эффективность работы и сократить срок службы.

Сухой ТЭН изолирован от воды специальным кожухом, что защищает его от накипи. Такие нагревательные элементы обычно дороже, но имеют более долгий срок службы и менее подвержены поломкам. Для регионов с жесткой водой рекомендуется выбирать бойлеры с сухим ТЭНом.

Далее стоит обратить внимание на выбор формы бойлера – Slim (узкая), квадратная, круглая, прямоугольная и цилиндрическая. Выбор формы влияет на его стоимость и возможность установки в ограниченном пространстве. Перед покупкой определите, где именно вы планируете установить бойлер, и в соответствии с этим выбирайте форму. Среди покупателей Rozetka наибольшим спросом пользуются цилиндрические бойлеры.

Одна из важных характеристик бойлера – мощность ТЭНа, которая влияет на скорость нагрева воды. Оптимальной считается мощность около 2 кВт - этого достаточно для быстрого нагрева воды и безопасного использования в большинстве домов и квартир. Если же у вас старая проводка, лучше выбрать модель с мощностью до 1,5 кВт.

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Для удобства пользования бойлером также стоит обратить внимание на систему управления.

Механическое управление - простое и надежное, идеально подходит для тех, кто ценит простоту.

- простое и надежное, идеально подходит для тех, кто ценит простоту. Электронное управление - предоставляет больше возможностей, в частности точная настройка температуры, экономию энергии и дополнительные функции, такие как автоматическая защита от перепадов напряжения.

- предоставляет больше возможностей, в частности точная настройка температуры, экономию энергии и дополнительные функции, такие как автоматическая защита от перепадов напряжения. Гидравлическое управление включает подогрев воды, как только пользователь открыл кран, закрытием крана нагрев останавливается.

Кстати, многие современные модели оснащены LCD-дисплеем, управлением через Wi-Fi и другими удобными функциями, что делает их более привлекательными для пользователей.