Учені з'ясували точний момент, коли заряд смартфона викликає у людей паніку
- Опитування показало, що більшість користувачів смартфонів починають панікувати при рівні заряду 38%, а зумери – при 44%.
- Бебі-бумери виявилися найстійкішими.
Низький заряд батареї смартфона може викликати в людей справжню паніку – і вона настає раніше, ніж ви думаєте. Нове дослідження показало, на якому рівні заряду ми починаємо нервувати, а також як це залежить від покоління та користувацьких звичок.
Смартфонова паніка
Нове опитування показало: більшість користувачів смартфонів починають відчувати тривогу, коли рівень заряду падає до 38%. Особливо великим є це відчуття, коли розетки або павербанк десь далеко, а індикатор акумулятора стрімко наближається до нуля, повідомляє 24 Канал з посиланням на Talker Research.
Дивіться також Виявилося, що використання цифрових технологій не веде до "цифрової деменції", а навпаки
В опитуванні взяли участь 2 000 американців. Хоча позначка в 38% є середнім показником по всіх респондентах, виявилось, що існує різниця між поколіннями. Наприклад, зумери починають турбуватися вже на рівні 44% заряду – вони є найчутливішими до цього питання.
Попри це, багато людей зберігають спокій навіть тоді, коли акумулятор майже на нулі:
- Близько 34% респондентів зізналися, що без проблем чекають, поки батарея розрядиться до 20%, перш ніж ставити смартфон на зарядку.
- А 13% — справжні екстремали — не панікують, навіть коли заряд опускається нижче 10%.
Цікаво, що 24% опитаних воліють заряджати телефон ще до того, як він опуститься нижче 50%. Хоч дехто вважає таку звичку шкідливою, експерти відзначають: регулярне підтримання середнього рівня заряду сприяє довшому терміну служби батареї.
Бебі-бумери (найчастіше визначають як осіб, народжених між 1946 та 1964 роками) виявилися найспокійнішими – більшість із них починає шукати зарядку лише тоді, коли акумулятор опускається до 34%.
Ще один фактор, який впливає на рішення заряджати телефон – спосіб відображення заряду. Майже 39% користувачів орієнтуються на візуальний індикатор, тоді як 61% звертають увагу саме на точне числове значення у відсотках.