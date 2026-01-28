Японія втратила важливий супутник – він просто випав з ракети під час запуску

Японська космічна програма зіткнулася з нетиповою аварією під час запуску нової ракети-носія. Формально політ ішов за планом, але одна деталь перетворила місію на втрату багатотонного апарата ще до виходу на очікувану орбіту.

Чому супутник не долетів до своєї орбіти?

У грудні Японія провела восьмий запуск ракети-носія H3 – флагманського проєкту національної космічної галузі. Старт відбувся з космодрому Танегасіма на півдні країни. На борту перебував навігаційний супутник Michibiki 5 масою близько п’яти тонн, який планували вивести на високу орбіту понад 32 000 кілометрів над поверхнею Землі, пише Ars Technica.

Дивіться також Нова сонячна обсерваторія вийшла на постійну орбіту, щоб виконати надважливу місію

Перші хвилини польоту не викликали жодних підозр. Ракета стабільно набирала висоту, двигуни працювали штатно. Проблеми почалися майже через чотири хвилини після старту – у момент відділення головного обтічника, який захищає супутник на етапі проходження щільних шарів атмосфери.

Камери на борту зафіксували нетипову картину: навколо супутника з’явилася хмара уламків, а сам апарат почав хитатися та втрачати стабільність. Датчики також зареєстрували різкі прискорення в зоні кріплення супутника до ракети. На цій висоті аеродинамічні навантаження вже мінімальні, тому головною причиною могли бути лише механічні або конструкційні фактори.

Супутник утримувався на ракеті ще трохи більше хвилини. Критичним моментом стало вимкнення двигунів першого ступеня та його відділення. Удар під час цього маневру виявився фатальним – Michibiki 5 зірвався з кріплень. Другий ступінь увімкнув двигун і продовжив політ, залишивши супутник позаду. Камера зафіксувала, як апарат віддаляється і зрештою падає в Тихий океан у тому ж районі, куди впав перший ступінь ракети.



На цьому дуже розмитому зображенні видно, що супутник просто випав з ракети і почав падати на Землю / Фото JAXA

Додатково телеметрія показала падіння тиску в баку з рідким воднем другого ступеня майже одночасно з відділенням обтічника. За даними нового звіту фахівців Japan Aerospace Exploration Agency, система намагалася компенсувати втрату тиску, але безуспішно. Ймовірно, пошкодження конструкції кріплення супутника призвело й до руйнування трубопроводів системи наддуву.

Попри це, двигун другого ступеня не вимкнувся одразу – тяга знизилася приблизно на 20 відсотків, але цього вистачило, щоб вивести ракету на тимчасову низьку орбіту. Відсутність п’ятитонного вантажу зіграла роль, однак орбіта виявилася нестійкою, і ступінь згорів в атмосфері через кілька годин.

Дивіться також Китай провалив одразу дві космічні місії за добу: що означають ці аварії ракет

Робота ще не завершена

Попри перші висновки, наразі інженери все ще аналізують причини інциденту. Серед версій – зіткнення елементів обтічника з супутником, вивільнення накопиченої напруги в конструкції кріплення або проблеми з газами й піротехнічними системами. Прямих доказів конструктивного дефекту самого супутника поки не знайдено.

Для ракет H3 це вже другий серйозний збій з восьми польотів. Попередня невдача у 2023 році була пов’язана з проблемами запалювання другого ступеня. Результати розслідування мають критичне значення, адже саме така ракета повинна вивести місію Martian Moons Exploration до Фобоса, супутника Марса, у вікно запуску, що відкривається восени.