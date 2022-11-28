Японія експериментує з видобутком електроенергії зі снігу: як це працює

В одному із найбільш засніжених міст Японії, Аоморі, у грудні стартує унікальний експеримент у галузі енергетики. Там вчені спробують отримувати електрику зі снігу.

Технологію розробив Токійський університет електрокомунікацій. Він і проведе ці випробування разом із компанією Forte, місцевим стартапом зі сфери інформаційних технологій.

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Що відомо

У ході експерименту сніг, зібраний на вулицях, виступить джерелом холодного повітря. Його завантажать у басейн, куди будуть поміщені теплопередавальні трубки.

Зовнішнє повітря, своєю чергою, нагрівається сонцем.

Через різницю температур холодоагенту між частиною установки, що охолоджуватиметься снігом, і тією, що нагріватиметься сонцем, виникне конвекційний рух рідини.

Рідина приводитиме в дію мікротурбіну.

Чим вищою буде різниця температур, тим більшою стане потужність, що віддається в результаті.

Тести системи триматимуть до березня. Як вважають вчені, ефективність такого способу вироблення електроенергії може бути вищою, ніж при використанні сонячних панелей. За словами дослідників, застосування снігу для генерації електроенергії набагато екологічніше. Запропоноване рішення зі снігом практично не має відходів, тоді як сонячні панелі часом підлягають утилізації.

Очікується, що снігова енергія буде вироблятися за низьких витрат. При цьому ціна такої енергії буде також вкрай низькою.

Існують також плани використовувати тепло гарячих джерел для отримання ще більших перепадів температур. У північно-східному регіоні Японії є багато курортів з гарячими джерелами в районах, де випадає багато снігу.

Аоморі щороку витрачає десятки мільйонів доларів на прибирання снігу з доріг. Зазвичай він просто скидається в океан. Якщо використання енергії снігу стане можливим, заводи, які мають великі вільні площі, могли б отримувати його й перетворювати на енергію.