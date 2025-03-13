НЛО, сміття чи метеорит: що пролітало в небі над Києвом?

В ніч на 13 березня над Києвом був помічений загадковий об'єкт. Користувачі висловили чимало припущень, щодо природи тіла, однак, найімовірніше це був звичайний метеорит, який згорів в атмосфері Землі.

Близько півночі мешканці Києва помітили яскравий об'єкт у небі, що залишав за собою світний слід. Відеозаписи метеорита швидко поширилися в мережі, повідомляє 24 Канал.

Актуально Просто про різницю між метеоритом, метеором і метеороїдом

Telegram-канал Alpha Centauri висунув припущення, що це могло бути падіння метеорита і судячи з характеру поведінки об'єкта – це був саме він.

Що кажуть експерти

За словами Олександра Бурлаки, кандидата наук і автора видання Universe Space Tech, об’єкт мав вигляд вогняної кулі, що падала з неба. Він припускає кілька можливих пояснень цього явища:

Космічне сміття . Об'єкт міг бути частиною супутника або іншого уламка, що зійшов з орбіти.

. Об'єкт міг бути частиною супутника або іншого уламка, що зійшов з орбіти. Метеороїд. Якщо це справді був природний космічний об’єкт, його швидкість входу в атмосферу могла бути відносно низькою, що пояснює повільне падіння на відео.