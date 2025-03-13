НЛО, сміття чи метеорит: що пролітало в небі над Києвом?
- В ніч на 13 березня над Києвом був помічений загадковий об'єкт, ймовірно метеорит, що згорів в атмосфері.
- Експерти припускають, що це був саме метеорит, який виглядав як вогняна куля.
В ніч на 13 березня над Києвом був помічений загадковий об'єкт. Користувачі висловили чимало припущень, щодо природи тіла, однак, найімовірніше це був звичайний метеорит, який згорів в атмосфері Землі.
Близько півночі мешканці Києва помітили яскравий об'єкт у небі, що залишав за собою світний слід. Відеозаписи метеорита швидко поширилися в мережі, повідомляє 24 Канал.
Актуально Просто про різницю між метеоритом, метеором і метеороїдом
Telegram-канал Alpha Centauri висунув припущення, що це могло бути падіння метеорита і судячи з характеру поведінки об'єкта – це був саме він.
Що кажуть експерти
За словами Олександра Бурлаки, кандидата наук і автора видання Universe Space Tech, об’єкт мав вигляд вогняної кулі, що падала з неба. Він припускає кілька можливих пояснень цього явища:
- Космічне сміття. Об'єкт міг бути частиною супутника або іншого уламка, що зійшов з орбіти.
- Метеороїд. Якщо це справді був природний космічний об’єкт, його швидкість входу в атмосферу могла бути відносно низькою, що пояснює повільне падіння на відео.
Не можна виключати можливості, що це – шматок космічного сміття, наприклад якийсь супутник. Надто вже об’єкт на відео падає повільно, що може свідчити про те, що увійшов в атмосферу він на невеликій швидкості. Це також може бути просто метеороїд. Даних для аналізу занадто мало, для того, аби сказати точно. Вирішальними тут могли б стати дані спостережень, здійснених в інших країнах. Бо зазвичай коли метеорит входить в атмосферу, він робить це на висоті в десятки кілометрів і його фіксують на великій відстані. Та й узагалі, якщо це метеорит, відео мало бути не тільки з Києва, а з половини України. Але тут нам не пощастило – об’єкт летів з боку Росії. Ну і звичайно, від об’єкта такого розміру мали б лишитися уламки, які досягли Землі. Саме вони можуть дати остаточну відповідь на питання, що це було.