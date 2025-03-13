Около полуночи жители Киева заметили яркий объект в небе, оставлявший за собой светящийся след. Видеозаписи метеорита быстро распространились в сети, сообщает 24 Канал.

Актуально Просто о разнице между метеоритом, метеором и метеороидом

Telegram-канал Alpha Centauri выдвинул предположение, что это могло быть падение метеорита и судя по характеру поведения объекта – это был именно он.

Что говорят эксперты

По словам Александра Бурлаки, кандидата наук и автора издания Universe Space Tech, объект имел вид падающего с неба огненного шара,. Он предполагает несколько возможных объяснений этого явления:

Космический мусор . Объект мог быть частью спутника или другого обломка, сошедшего с орбиты.

. Объект мог быть частью спутника или другого обломка, сошедшего с орбиты. Метеороид. Если это действительно был природный космический объект, его скорость входа в атмосферу могла быть относительно низкой, что объясняет медленное падение на видео.