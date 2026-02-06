TikTok може оштрафувати ЄС через створенні залежності

Європейська комісія попередньо встановила, що TikTok може порушувати цифрове законодавство ЄС через елементи дизайну, які сприяють формуванню залежності. Йдеться про механіки взаємодії з контентом, що потенційно шкодять психічному та фізичному здоров'ю користувачів.

У Єврокомісії заявили, що попередні результати розслідування свідчать про недотримання TikTok вимог цифрового законодавства ЄС. Причиною стали особливості дизайну застосунку, які заохочують компульсивне використання платформи. Про це пише Politico.

Які елементи TikTok викликали претензії Єврокомісії?

Серед проблемних елементів називають безперервне гортання стрічки, автоматичне відтворення відео, пуш-сповіщення та персоналізовану систему рекомендацій. На думку Єврокомісії, ці механіки постійно стимулюють користувачів споживати новий контент і знижують контроль над часом, проведеним у застосунку.

У повідомленні ЄК зазначається, що TikTok не провела належної оцінки ризиків для фізичного та психологічного здоров'я користувачів. Особливу загрозу такі дизайнерські рішення можуть становити для неповнолітніх та дорослих із вразливих груп. Постійне "винагородження" новими відео, за оцінкою регулятора, переводить користувачів у стан так званого автопілота.

Як пише Techxplore, окрему увагу приділили відсутності ефективних запобіжників проти надмірного використання. За висновками розслідування, TikTok не впровадив достатніх індикаторів, які б показували, скільки часу користувачі, зокрема діти, проводять у застосунку пізно ввечері або як часто відкривають його протягом дня.

Наявні інструменти контролю екранного часу та функції батьківського нагляду в Єврокомісії вважають недостатніми. Регулятор переконаний, що вони не забезпечують належного захисту від компульсивного споживання контенту.

На цьому етапі ЄК вважає, що компанії необхідно змінити базовий дизайн платформи. Серед можливих кроків називають обмеження безперервного скролінгу після певного часу, запровадження перерв від екрана, зокрема в нічний період, а також коригування роботи алгоритмів рекомендацій.

Після оприлюднення попередніх висновків TikTok матиме можливість надати письмову відповідь і висунути свої контраргументи. Паралельно Єврокомісія планує консультації з Європейською радою з питань цифрових послуг.

Якщо попередні висновки будуть підтверджені, Єврокомісія може ухвалити остаточне рішення про порушення законодавства, що відкриє шлях до накладення штрафу на платформу.