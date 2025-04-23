ЄС вперше оштрафував Apple та Meta на сотні мільйонів євро за порушення Закону про цифрові ринки

Apple і Meta стали першими компаніями, які отримали штрафи за порушення Закону Європейського Союзу про цифрові ринки (Digital Markets Act, DMA). Apple має сплатити 500 мільйонів євро за обмеження в App Store, а Meta – 200 мільйонів за незаконну рекламну модель у Facebook та Instagram. Обидві компанії мають усунути порушення протягом 60 днів, інакше їм загрожують додаткові та вищі штрафи.

Компанія Apple була оштрафована за заборону розробникам застосунків додавати в App Store посилання на сторонні сайти, які пропонують альтернативні способи оплати та підписки, інформує 24 Канал.

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Як зазначає Європейська комісія, така практика порушує положення DMA, які спрямовані на захист свободи вибору споживачів у Європі. При визначенні розміру штрафу враховувались серйозність та тривалість порушення. Apple також зобов’язана зняти обмеження на використання посилань і просування сторонніх платіжних сервісів.

Meta отримала штраф за модель реклами "плати або погоджуйся", згідно з якою користувачі Facebook та Instagram у ЄС повинні або платити за відмову від реклами, або погоджуватись на обробку персональних даних, зазначає NYT.

Єврокомісія визнала, що така практика обмежує свободу вибору європейських користувачів. Попри те, що Meta пропонувала користувачам, які відмовилися, варіант з менш персоналізованою рекламою, комісія назвала ці заходи недостатніми. У березні Meta заявила у звіті про відповідність DMA, що отримує вимоги, які виходять за рамки закону.

Закон про цифрові ринки набрав чинності у травні 2023 року і має на меті обмеження антиконкурентної поведінки у цифровому просторі ЄС.

Переважно американські компанії, визнані "воротарями" за цим законом – Apple, Meta, Alphabet, Amazon, ByteDance та Microsoft – повинні дотримуватися низки вимог щодо прозорості та відкритості своїх платформ. Вимоги стосуються ключових цифрових сервісів, зокрема магазинів застосунків, пошукових систем та соціальних мереж. Порушення DMA може каратися штрафами до 10% світового річного доходу, а в разі повторних порушень – до 20%.

Реакція Apple

Apple у своїй заяві стверджує, що впровадження необхідних змін для відповідності DMA вимагало сотень тисяч годин інженерної роботи. Представник компанії зазначив, що Apple реалізувала десятки оновлень, яких користувачі не запитували, та була змушена безкоштовно розкрити свої технологічні рішення, що, за її словами, негативно вплинуло на конфіденційність, безпеку та якість продуктів. Apple звинувачує регулятора в упередженому підході та планує оскаржити рішення.

Реакція Meta

Meta у відповідь заявила, що дії регулятора фактично впроваджують новий тариф, що примножує витрати компанії та змушує її змінити бізнес-модель. Головний лобіст Meta та директор з глобальних питань Джоел Каплан зазначив, що обмеження персоналізованої реклами шкодить не лише Meta, але й європейським компаніям, які використовують ці механізми для просування своїх товарів і послуг.

Він також наголосив, що до американських компаній застосовуються інші вимоги, ніж до європейських і навіть китайських.

Нагадаємо, що з-поміж іншого у США почали судовий розгляд проти Meta. Компанію звинувачують у створенні незаконної монополії і намагаються скасувати придбання Instagram і WhatsApp

Розслідування проти Apple і Meta було розпочато Європейською комісією у березні 2024 року. Одночасно були оголошені подібні дії проти Alphabet – материнської компанії Google, яку підозрюють у пріоритетному показі власних сервісів у результатах пошуку та використанні антиконкурентних практик.