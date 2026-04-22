YouTube дозволить зіркам видаляти дипфейки, але з нюансами

Відеохостинг YouTube розширює свої інструменти боротьби з дипфейками. Платформа дозволить знаменитостям відстежувати відео зі своїм штучно створеним образом і подавати запити на їх видалення. Однак цей процес не буде автоматичним, а остаточне рішення залишатиметься за сервісом.

Про зміни в підході до боротьби з дипфейками розробники повідомили в блозі YouTube.

Дивіться також У YouTube з’явилась функція, яка прибирає Shorts зі стрічки

Що це за система і як вона працюватиме?

Перш за все слід пояснити, що мовиться про дипфейки – ролики, де обличчя або образ відомих людей підмінюється за допомогою алгоритмів ШІ. Тепер самі знаменитості отримають інструмент, який дозволить знаходити такі відео та впливати на їхню долю.

Система аналізу базується на технології розпізнавання схожості. Вона шукає контент, де використовується обличчя конкретної людини, і повідомляє учасників програми про знайдені збіги. Після цього публічні особи можуть подати запит на видалення відео.

Водночас кожен такий випадок розглядатиметься індивідуально – автоматичного блокування не передбачено, і це важливий аспект роботи системи, аби уникнути зловживання та помилкового спрацювання.

Важливий нюанс! Не всі дипфейки підпадатимуть під видалення. Наприклад, відео, що мають пародійний або сатиричний характер, можуть залишитися на платформі. Це означає, що YouTube намагається балансувати між захистом приватності та свободою творчості.

Коли все запрацює?

Функцію почали тестувати ще восени серед блогерів, а вже навесні до неї долучили журналістів і політиків. Тепер доступ планують відкрити для всіх відомих осіб – навіть тих, хто не має власного каналу. Щоб приєднатися до програми, потрібно підтвердити особу та записати відеоселфі. При цьому система орієнтується саме на обличчя, а не на голос чи інші характеристики.

Технологічною основою став інструмент Content ID, який раніше використовувався переважно для захисту авторських прав і монетизації контенту. Тепер його функціональність розширили для боротьби з підробленими відео.

Нова індустрія ШІ-аватарів

Паралельно YouTube рухається і в інший бік – розвиток ШІ-контенту. Раніше компанія анонсувала можливість створювати власні цифрові аватари для відео. А індустрія вже почала комерціалізувати такі інструменти. Наприклад, агентство Creative Artists Agency формує базу біометричних даних своїх клієнтів для використання їхніх образів у комерційних проєктах.

Цю тенденцію підтверджує і кейс Хабі Лейм (Khaby Lame) – популярний тіктокер уже продав права на використання власного образу для реклами товарів в інтернеті, як писало видання Fortune.

Щодо ставлення до дипфейків серед знаменитостей, то воно досі залишається неоднозначним. Частина з них виступає проти використання їхнього образу без дозволу, інші ж бачать у цьому нові можливості для взаємодії з аудиторією та навіть додатковий заробіток. Схоже, що індустрія поступово рухається до моделі, де цифровий образ стає окремим активом, який можна успішно монетизувати.