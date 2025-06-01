YouTube тихо змінив політику щодо контенту й тепер дозволяє більше шкідливої ​​дезінформації

YouTube послаблює правила модерації, котрі незмінно діяли багато років. Тепер платформа залишатиме більше суперечливого й потенційно шкідливого контенту під приводом суспільного інтересу й свободи слова. Це новий тренд серед технологічних компаній та сервісів в епоху Трампа.

Менше модерації – більше дезінформації

Після переобрання Дональда Трампа в листопаді 2024 року YouTube переглянув свою політику модерації. Платформа послабила обмеження щодо контенту, який раніше видалявся через порушення правил, зокрема дезінформацію, дискримінаційні висловлювання та теорії змови. Нові правила, як виявилось, почали діяти ще в грудні, через місяць після виборів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

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YouTube тепер вважає, що суспільний інтерес у збереженні контенту може переважати над ризиком його шкідливості. У внутрішніх інструкціях, з якими ознайомилася газета The New York Times, вказано: якщо менш ніж половина відео порушує правила, воно не підлягає видаленню – раніше цей поріг становив 25%. Такий підхід відображає тенденцію, яка охопила й інші великі платформи, такі як соцмережі компанії Meta.

Водночас модераторів YouTube закликають не приймати поспішних рішень і звертатися до керівництва у разі сумнівів. Це, на думку платформи, має сприяти захисту свободи слова.

Зміна політики вже має помітні наслідки. Наприклад, відео про міністра охорони здоров'я США з назвою "RFK-молодший завдає ударів кувалдою по уколах, що змінюють гени", в якому хибно стверджувалося, що вакцини змінюють людську ДНК, було довгий час дозволене на платформі. Попри очевидну дезінформацію, YouTube визнав його таким, що "служить суспільному інтересу", і дозволив залишити. Пізніше це відео все ж видалили, але причини залишилися невідомими.

Інші приклади відео, які не були видалені: ролики з образами на адресу конкретної людини та контент із жорстким описом смерті колишнього президента Південної Кореї Юн Сок Йоля.

У YouTube пояснюють, що ці винятки застосовуються лише до невеликої частини відео й потрібні, зокрема, для збереження довгих подкастів, де окремий фрагмент може формально порушувати правила. Проте саме такі винятки можуть створити умови для ширшого поширення шкідливого контенту.

Між свободою слова і поширенням теорій змови

На тлі політичного тиску з боку правих кіл YouTube, як і інші платформи, відходить від жорсткої модерації. Раніше сервіс активно видаляв QAnon-контент і антинаукові відео, але тепер надає більше простору для обговорення тем, пов’язаних із виборами, расою, гендером, сексуальністю, імміграцією, навіть якщо частина контенту порушує правила.

Хоча платформа заявляє, що її мета – захист свободи вираження поглядів із мінімізацією шкоди, нова політика може мати зворотний ефект: алгоритми YouTube можуть посилити охоплення відео, що містять дезінформацію або підбурювання. Ба більше, багато авторів суперечливого контенту мають велику аудиторію, що лише підсилює ризики.

Як пише Engadget, у 2025 році на YouTube завантажили на 22% більше відео з мовою ненависті та образами, ніж у попередньому році. Все це було видалено, але загальна ефективність таких заходів стає дедалі менш очевидною на фоні нової політики.