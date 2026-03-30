YouTube працює з перебоями: користувачі масово скаржаться на збої

Користувачі по всьому світу повідомляють про проблеми в роботі YouTube. Сервіс або не відкривається, або працює нестабільно, що викликає хвилю скарг у соцмережах і на спеціалізованих платформах.

Про збій в роботі YouTube повідомляє 24 Канал з посиланням на дані платформи Downdetector.

Що відомо про збій у YouTube?

Популярна відеоплатформа YouTube зіткнулася з технічними проблемами, які зачепили значну частину користувачів. Судячи з кількості репортів користувачів на сайті Downdetector, проблема виникла нещодавно і все більша кількість користувачів стикаються з проблемами під час завантаження відео.

YouTube переживає масовий збій / Скроиншот 24 Каналу з сайту Downdetector

Збої проявляються по-різному: у деяких випадках сторінки взагалі не відкриваються, в інших – відео зависають або не відтворюються. Частина користувачів також зазначає, що не можуть увійти у свої облікові записи чи скористатися функціями завантаження відео.

Наразі офіційні представники платформи не надали детального пояснення щодо причин проблем. Водночас такі ситуації зазвичай повязані з перевантаженням серверів, технічними оновленнями або внутрішніми збоями інфраструктури.