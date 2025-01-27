YouTube знайшов новий спосіб боротьби з блокувальниками реклами і вам це не сподобається

Найбільша у світі відеоплатформа YouTube знайшла новий спосіб боротьби з блокувальниками реклами. Користувачі, які використовують такі інструменти, почали скаржитися, що перед переглядом відео їм демонструють надзвичайно довгі рекламні ролики, що ставить під сумнів доцільність подальшого перегляду контенту.

На платформі Reddit з’явилися повідомлення від користувачів, які стверджують, що YouTube почав показувати їм рекламу, яка триваліша за саме відео, повідомляє 24 Канал.

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Зокрема, один з користувачів повідомив, що для перегляду 49-хвилинного відео йому запропонували 52-хвилинну рекламу, тоді як інший стикнувся з 58-хвилинним рекламним блоком. Також з’явилися заяви про рекламу тривалістю 10 і навіть 90 годин, однак підтверджень цій інформації поки що немає.

Реакція YouTube та офіційна позиція

Google, яка володіє YouTube, раніше неодноразово попереджала користувачів про необхідність вимкнення блокувальників реклами. Тепер компанія вдається до крайніх заходів. У коментарі для Android Authority представник компанії зазначив, що реклама є важливим джерелом доходу для авторів контенту, і використання блокувальників порушує умови користування YouTube.

Ми запустили глобальну кампанію, щоб заохотити глядачів з увімкненими блокувальниками дозволити рекламу на YouTube або спробувати YouTube Premium для перегляду без реклами,

– заявив представник Google.

Він також наголосив, що стандартні рекламні блоки на YouTube зазвичай тривають лише 15 секунд, однак компанія активно працює над виявленням користувачів, які намагаються уникнути реклами, і робить усе можливе, щоб запобігти цьому.

Можливі наслідки для користувачів

Google не підтвердила безпосередньо, що навмисно показує годинні рекламні ролики користувачам з блокувальниками реклами, проте наголосила, що в разі відмови від перегляду реклами платформа залишає за собою право повністю обмежити доступ до відео.

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Таким чином, YouTube продовжує посилювати боротьбу з блокувальниками реклами, закликаючи користувачів переглядати оголошення або оформлювати підписку на YouTube Premium для доступу до контенту без перешкод.