На платформе Reddit появились сообщения от пользователей, которые утверждают, что YouTube начал показывать им рекламу, которая длительнее самого видео, сообщает 24 Канал.

А тем временем Instagram заблокировал хэштеги, связанные с демократами, но Meta говорит, что это неизвестный баг

В частности, один из пользователей сообщил, что для просмотра 49-минутного видео ему предложили 52-минутную рекламу, тогда как другой столкнулся с 58-минутным рекламным блоком. Также появились заявления о рекламе продолжительностью 10 и даже 90 часов, однако подтверждений этой информации пока нет.

Реакция YouTube и официальная позиция

Google, которая владеет YouTube, ранее неоднократно предупреждала пользователей о необходимости отключения блокировщиков рекламы. Теперь компания прибегает к крайним мерам. В комментарии для Android Authority представитель компании отметил, что реклама является важным источником дохода для авторов контента, и использование блокировщиков нарушает условия пользования YouTube.

Мы запустили глобальную кампанию, чтобы поощрить зрителей с включенными блокировщиками разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium для просмотра без рекламы,

– заявил представитель Google.

Он также отметил, что стандартные рекламные блоки на YouTube обычно длятся всего 15 секунд, однако компания активно работает над выявлением пользователей, которые пытаются избежать рекламы, и делает все возможное, чтобы предотвратить это.

Возможные последствия для пользователей

Google не подтвердила непосредственно, что намеренно показывает часовые рекламные ролики пользователям с блокировщиками рекламы, однако отметила, что в случае отказа от просмотра рекламы платформа оставляет за собой право полностью ограничить доступ к видео.

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Таким образом, YouTube продолжает усиливать борьбу с блокировщиками рекламы, призывая пользователей просматривать объявления или оформлять подписку на YouTube Premium для доступа к контенту без помех.