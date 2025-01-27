Когда выйдет iOS 18.4

Судя по графику предыдущих лет, которого Apple добросовестно придерживалась на протяжении всего жизненного цикла этой версии ОС, 18.4 выпустят весной. Компания еще не начала тестирование среди пользователей, поэтому полный список изменений еще неизвестен, но есть несколько вещей, на которые мы можем ожидать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что интересно, если предыдущие три версии операционной системы выходили примерно в те же недели месяца и даже даты, что и в прошлом году, то версия 18.4 якобы немного опоздает. iOS 17.4 в 2024 году выходила 5 марта, тогда как Гурман говорит, что iOS 18.4 будет в апреле, то есть фактически через месяц или даже больше.

Наконец три основных обновления Siri

Хотя мы ожидали важнейшие обновления для Siri еще в iOS 18.2, этого, к сожалению, не произошло. Поэтому аналитик прогнозирует, что это произойдет этой весной.

Голосовой ассистент компании уже получил интеграцию с ChatGPT, но еще не имеет крупнейших обещанных функций:

Личный контекст . Система будет помнить ваши предыдущие разговоры, информацию о вас и данные из ваших приложений, чтобы лучше понимать ваши потребности и отвечать вам персонализировано.

. Система будет помнить ваши предыдущие разговоры, информацию о вас и данные из ваших приложений, чтобы лучше понимать ваши потребности и отвечать вам персонализировано. Экранная осведомленность . Siri сможет понимать, что происходит на вашем экране и по запросу помогать с контентом. Например, найти что-то, что сейчас изображено на экране.

. Siri сможет понимать, что происходит на вашем экране и по запросу помогать с контентом. Например, найти что-то, что сейчас изображено на экране. Связь со сторонними приложениями. С этой функцией вы сможете переносить результаты Siri в другие приложения.

Дополнительные языки в Apple Intelligence

Еще во время выпуска iOS 18.2 компания Apple объявила, что Apple Intelligence будет поддерживать некоторые дополнительные языки в апреле 2025 года и позже. Хотя компания не уточнила, какие именно языки будут запущены и в какие даты, она назвала некоторые языки, которые планирует внедрить в течение 2025 года. Будут поддерживаться китайский, английский (Индия), английский (Сингапур), французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, испанский, вьетнамский и другие языки. Об украинском упоминания в списке нет.

Новые эмодзи

За последние несколько лет Apple добавляла поддержку новых эмодзи в своих весенних релизах iOS, и эта тенденция, скорее всего, продолжится. Консорциум Unicode уже представил новые эмодзи, и теперь дело за Apple – внедрить их.

Среди новых эмодзи этого года: отпечаток пальца, лицо с мешками под глазами, арфа, свекла, безлистное дерево, клякса и лопата.



Возможный дизайн новых эмодзи в системах Apple / Фото 9to5Mac