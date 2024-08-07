Росія обмежує YouTube: навіщо їй це треба та чи заблокують сервіс повністю

.

У 2022 році, невдовзі після нападу на Україну, Росія заблокувала продукти компанії Meta – Facebook та Instagram. Причина була прогнозованою – "через екстремістську діяльність". Також держава-агресор накладала штрафи на Google і Вікіпедію за "неправильне" висвітлення агресії проти України. Заблокували також і Twitter (X).

Хоча доступ до всіх західних соцмереж росіяни все ж мають через VPN, та це призвело до відтоку користувачів на платформах.

Тепер настала черга YouTube.

Але у його випадку росіяни пішли іншим шляхом – вони уповільнюють роботу сайту до 128 кілобіт на секунду. Цього вистачить лише на прослуховування аудіо чи перегляду відео в якості 240 пікселів. Більше не вийде.

Що означає уповільнення YouTube в Росії, чи заблокують його повністю та що буде далі з сервісом – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Що передувало уповільненню YouTube

Росія йшла до блокування YouTube уже кілька років, починаючи з повномасштабного вторгнення до України. У 2022 році голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков пропонував блокувати доступ до YouTube рішеннями Роскомнадзора і генпрокуратури. Пізніше російська Мінцифра заперечила плани щодо блокування відеосервісу.

До теми Кремль боїться протестних настроїв: чи закриє Росія доступ до YouTube

Проте почали з'являтися двійники YouTube. У серпні 2023 року працівники провайдера "Ростелеком" отримали листи з проханням протестувати сервіс-двійник YouTube під назвою ytonline.ru. Він майже повністю увібрав контент сервісу Google, але з можливістю фільтрування "небажаного" для росіян контенту. У вересні почалися проблеми з доступом до ютубу з тимчасово окупованого Криму, що могло бути підготовкою до майбутнього блокування.

Серед інших аналогів YouTube в Росії – наявні сервіси VK Видео (запущена у 2021 році на основі соцмережі VK) та RuTube, а також нова "Платформа". Якщо старі сервіси мають велику аудиторію, що склалася за майже 20 років, то нові навряд чи можуть конкурувати з YouTube, що мав у 2022 році аудиторію в 48-мільйонів на день.

У 2024 році натяки на блокування YouTube стали більш предметними. "Ростелеком" попередив про можливість збоїв в роботі обладнання Google, що може вплинути на якість YouTube в Росії. Мовиться про систему Google Global Cache (GGC), яка відповідає за кешування і швидкість завантаження сервісів Google, зокрема YouTube.

Великий збій у роботі YouTube у Росії стався в ніч на 1 серпня. За даними Downdetector, найбільше скаржилися мешканці Москви та Санкт-Петербурга, Московської та Ленінградської областей, Краснодарського краю, Новосибірської області, Ростова-на-Дону, Твері, Уфи, Красноярська, Владивостока тощо.

Як росіяни читають заблоковані соцмережі У 2022 році Росія заблокувала сервіси Meta. За цей час число користувачів Instagram у країні знизилося в 5,7 раза – до 6,8 мільйона на день, а Facebook – у 6,5 раза, до 1,4 мільйона. Хоча є можливість користуватися соцмережами через анонімайзер VPN, який надає доступ через трафік інших країн, Роскомнагляд регулярно повідомляє про видалення з App Store та Google Play десятків VPN-застосунків. У такий спосіб регулятор ускладнює росіянам доступ до заблокованих соцмереж.

Навіщо в Росії уповільнюють YouTube

Голова комітету з інформаційної політики Держдуми Олександр Хінштейн 25 липня у своєму телеграм-каналі анонсував подальше уповільнення YouTube до 70% від нормальної швидкості. За його словами, "деградація" сервісу – крок влади, направлений на адміністрацію ресурсу. Так її мають змусити "підпорядковуватися російським законам".

""Деградація" YouTube – вимушений крок, спрямований не проти російських користувачів, а проти адміністрації іноземного ресурсу, який, як і раніше, вважає, що може безкарно порушувати та ігнорувати наше законодавство. Невипадково для "приведення до тями" YouTube обраний саме літній період, коли основна маса людей перебуває у відпустках і користується для виходу в інтернет саме мобільними пристроями. Деградація Youtube їх ніяк не торкнеться, зате сам ресурс на власні очі побачить, що від умовлянь держава перейшла до конкретних кроків", – зазначив Хінштейн.

Він додав, що уповільнення поки стосуватиметься лише десктопної версії. І пригрозив YouTube нехорошими наслідками, якщо компанія не змінить ставлення до Росії та контенту її пропагандистів.

Знов підкреслю: все, що відбувається, є наслідком антиросійської політики хостингу, який послідовно видаляє канали наших громадських діячів (блогерів, журналістів, артистів), чия позиція відрізняється від західної точки зору. Тому подальша доля YouTube у Росії залежить виключно від нього самого. Якщо адміністрація ресурсу не змінить свою політику і не почне дотримуватися наших законів, нічого хорошого на нього тут не чекає. Тим більше, що альтернативні майданчики (Rutube, VK Видео) розвиваються зараз більш ніж активно,

– написав російський чиновник.

Однак наступного дня Хінштейн змінив позицію та пояснив уповільнення сервісу виключно "відмовою Google займатися своїми російськими серверами". Утім, офіційної заяви про обмеження YouTube від міністерств чи регуляторів Росії ще не було.

Читайте також YouTube в Росії суттєво "сповільнили": іншим сервісам Google теж загрожує блокування

Російська влада вже донесла до найбільших операторів уповільнення швидкості завантаження відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду, пише Meduza з посиланням на джерело на телекомунікаційному ринку Росії. Те саме джерело у липні зазначило, що уповільнення YouTube пов'язане саме з діями Роскомнагляду, а не через нібито збої обладнання Google.

За даними джерела Meduza, російська влада поки вирішила не блокувати сервіс повністю. Також у телеграм-каналі "Русский ритейл и бизнес" опублікували скриншот інтернет-провайдера "ОНС24", де мовиться про уповільнення YouTube до "неприпустимих швидкостей" та ймовірне закриття усіх сервісів Google у Росії.

У 2022 році компанія Google припинила обслуговування серверів на території Росії через санкції та неможливість оплати послуг. Монетизація відео всередині Росії вже не працює, але російські автори можуть отримувати гроші за закордонні перегляди, зокрема з України.

Джерело видання вважає, що уповільнення – це спроба викликати реакцію у Google. Про подальші плани щодо відеосервісу інформаторові невідомо.

Чи будуть ще знижувати – ну, якщо вони хочуть, щоб ютуб просто відкрився та приносив біль, то це ідеальний розклад. Можна знову ж казати: "Ми не заблокували, він же якось продовжує працювати",

– каже джерело.

Що кажуть у Google

У спільноті Google в Росії кажуть, що уповільнення швидкості може статися через вихід серверів з ладу, однак це не могло б мати такого масштабу. Також причиною уповільнення там називають санкції стосовно Росії через війну проти України. Однак причина нинішніх проблем – саме дії провайдерів.

Наразі YouTube не має законних підстав для блокування на території Росії. YouTube регулярно отримує запити від правоохоронних органів на блокування контенту. Якщо цей контент не порушує правила YouTube, його перегляд та демонстрація забороняється до показу на території країни, що відповідає статті 15.3 ФЗ від 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. від 12.12.2023) "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації",

– стверджують у спільноті.

До теми Проблема не в обладнанні: Google відреагував на перебої в роботі YouTube в Росії

У Google кажуть, що зараз працюють над способом обходу російських блокувань та радять користувачам увімкнути експериментальний протокол "QUIC". Для цього у Google Chrome треба ввести в адресному рядку chrome://flags/#enable-quic та обрати "Enabled".