Блокування YouTube у Росії: в країні спостерігаються серйозні перебої в роботі сервісу

В ніч на четвер, 1 серпня, росіяни почали повідомляти у соцмережах про значні перебої в роботі сервісу YouTube, які торкнулися користувачів у багатьох регіонах, зокрема, у Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї і Ростовській області. Проблеми почалися близько 1:00 ночі і тривають надалі.

Найімовірніше, перебої в роботі YouTube пов'язані з його блокуванням в Росії, про яке говорять вже понад рік, інформує Техно 24. І хоч офіційно це називають "уповільненням роботи сервісу", на практиці чимало росіян стикаються зі складнощами в роботі як самого YouTube, так і деяких інших послуг.

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Згідно з інформацією сервісу Downdetector, агрегатор повідомлень про збої, отримав пік у понад 500 скарг на збої в роботі YouTube.

Більшість користувачів (48%) повідомляли про проблеми, що стосувалися лише вебсайту платформи, тоді як 23% скаржилися на загальний збій у функціоналі YouTube.

Найбільше постраждали мешканці Московського регіону, за ним слідує значна кількість скарг з Санкт-Петербурга, Ленінградської області, Краснодарського краю та Ростовської області.

Блокування YouTube у Росії

У середині липня "Ростелеком" попередив про можливе "уповільнення роботи YouTube". В останній тиждень липня місцеві російські оператори також повідомили про можливі проблеми з відеосервісом.

В Росії намагаються пояснити ситуацію тим, що обладнання Google застаріле, зазнало природного зносу і компанія не може справитися з кешуванням. Як наслідок, швидкість роботи YouTube в Росії може знизитися від 40% до 70% найближчими днями.

Попри ці проблеми, YouTube залишається дуже популярним в Росії. З 22 по 28 липня 82,5 мільйона росіян у віці від чотирьох років і старше використовували платформу, що більше, ніж 82,1 мільйона за попередній тиждень і 80,6 мільйона за аналогічний період минулого року.

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Попри блокування сервісу в Росії, російські користувачі продовжують покладатися саме на YouTube та не спішать переходити на російські сурогати у вигляді VK Video та інших місцевих аналогів.