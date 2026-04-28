YouTube тестує пошук із ШІ у форматі розмови

YouTube почав тестувати новий режим пошуку з використанням штучного інтелекту. Функція Ask YouTube дозволяє ставити складні запитання і отримувати відповіді з відео та тексту з можливістю уточнень у форматі діалогу.

Компанія Google продовжує інтегрувати штучний інтелект у свої сервіси, і цього разу нововведення торкнулося YouTube. Платформа тестує функцію Ask YouTube, яка перетворює звичайний пошук на щось більше схоже на діалог із системою. Про це пише Engadget.

Дивіться також YouTube перекладає боротьбу з AI-відео на глядачів: чому це може не працювати

Як працює новий AI-пошук Ask YouTube?

Новий режим дозволяє користувачам ставити складні запити та отримувати розгорнуті відповіді, що поєднують текстові пояснення і відео. Крім того, можна ставити додаткові запитання, щоб уточнювати інформацію або заглиблюватися в тему.

Функція вже доступна в тестовому режимі для підписників YouTube Premium у США віком від 18 років. Вона працюватиме до 8 червня в межах експерименту YouTube Labs.

Щоб скористатися новим інструментом, потрібно активувати його в налаштуваннях акаунта. Після цього в рядку пошуку з’являється кнопка Ask YouTube. Система пропонує готові підказки або дозволяє вводити власні запити – наприклад, скласти маршрут подорожі на кілька днів.

У відповідь користувач отримує підсумок із ключовою інформацією, а також добірку відео з таймкодами, які ведуть до відповідних фрагментів. Після цього можна поставити уточнювальні питання або обрати запропоновані варіанти для подальшого пошуку.

Як пише The Verge, перші тести показують, що функція працює не завжди однаково. У деяких випадках вона дійсно формує змістовні відповіді з контекстом, але іноді повертається до класичного формату – просто списку відео. Як і в інших AI-системах, можливі помилки: під час одного з тестів функція видала неточну інформацію.

Таким чином, Ask YouTube поки що залишається експериментом. Водночас це ще один крок Google у напрямку перетворення пошуку на інтерактивний інструмент, де користувач може не лише знаходити контент, а й взаємодіяти з ним у форматі діалогу.

Як ще YouTube впроваджує ШІ в свою систему?

YouTube активно впроваджує штучний інтелект (ШІ) як для покращення досвіду глядачів, так і для надання нових можливостей авторам контенту.

Основні напрямки включають генеративні інструменти, вдосконалення пошуку та механізми безпеки.

Генерація контенту: YouTube інтегрував модель Google DeepMind Veo, яка дозволяє створювати фонові зображення та 6-секундні відеокліпи для Shorts. Автоматичний дубляж: Впроваджується функція автоматичного перекладу та озвучення відео іншими мовами, що допомагає авторам виходити на глобальну аудиторію. Творчі ідеї: ШІ в YouTube Studio допомагає генерувати теми для нових відео, підбирати назви та створювати ескізи на основі аналізу трендів.

Пошук та взаємодія з глядачами AI-карусель та чат-боти: Платформа тестує функцію розмовного асистента, який може відповідати на запитання щодо змісту відео в реальному часі. Розумні резюме: ШІ автоматично створює короткі текстові описи до результатів пошуку, щоб користувач міг швидше зрозуміти, чи варто дивитися ролик.

Маркування ШІ-контенту: Автори зобов'язані позначати реалістичні відео, створені за допомогою ШІ, спеціальними мітками в описі або на самому плеєрі. Захист ідентичності: YouTube запустив інструменти для виявлення та видалення дипфейків, що імітують обличчя чи голоси відомих людей (наприклад, політиків або артистів).