YouTube тестує дешевшу версію платної підписки Premium Lite: які її умови

Для тих, кому нинішні ціни на YouTube Premium є неприйнятно дорогими, компанія готує дешевшу версію, яка запропонує майже все те саме, але з деякими особливостями. Ось як це буде.

Першим про тестування нової підписки повідомив користувач Джона Манзано. Він опублікував скриншот у соцмережі Threads.

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Ціна та умови нової підписки

Головна особливість нової підписки Premium Lite полягає у наявності певної кількості реклами. Google поки що не каже, як багато оголошень буде бачити користувач, але коли ці чутки підтвердили деяким ЗМІ, представник компанії назвав кількість реклами "обмеженою". Повідомляється, що більшість відео можна буде дивитися без реклами, "але ви можете бачити відеорекламу в музичному контенті та короткометражках, а також рекламу, яку не можна закрити, під час пошуку та гортання" сторінок. Згідно з заявою, новий тарифний план уже тестується в Австралії, Німеччині та Таїланді.

Насправді це не вперше, коли ми чуємо про Premium Lite, оскільки ще у 2021 році компанія тестувала дещо схоже у Європі. Тоді ця дешевша підписка пропонувала лише відсутність реклами, але не надавала опцій офлайн-перегляду та фонового перегляду з вимкненим екраном, як у звичайній підписці Premium. Після двох років випробувань усе було скасовано в жовтні 2023 року без пояснення причин. Аж ось через рік ми знову про це чуємо в дещо іншому варіанті.