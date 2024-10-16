Що нового з'явилося на YouTube

Керування швидкістю відтворення

Одне з найважливіших оновлень – запровадження більш точного контролю швидкості відтворення. Раніше користувачі могли регулювати швидкість відтворення відео лише з кроком 0,25x. З новим оновленням YouTube тепер дозволяє регулювати швидкість з меншим кроком 0,05x.

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Користувачі можуть просто торкатися символів "+" або "-" в оновленому меню, щоб точно налаштувати швидкість відтворення відповідно до своїх уподобань.

Таймер сну

Крім того, YouTube додав функцію таймера сну для всіх користувачів, яка раніше була доступна лише для власників YouTube Premium. Ця функція дозволяє користувачам встановлювати таймер для зупинки відтворення після обраного періоду.

Спільні плейлисти

З новим оновленням також стало простіше створювати спільні плейлисти та ділитися ними. Тепер користувачі можуть запрошувати інших до участі в плейлистах за допомогою спільних посилань або QR-кодів. Співтворці можуть додавати власні фотографії у вигляді мініатюр або використовувати інструмент YouTube GenAI. Хоча наразі співавтори плейлистів не можуть голосувати за відео, ця функція буде впроваджена пізніше.

Зміни в дизайні

Серед інших змін – покращення дизайну мобільного додатку, особливо в горизонтальному режимі на пристроях Android, де більші мініатюри відео та текст полегшують навігацію. Відеоплеєр також було оптимізовано, щоб він краще реагував на дії користувача. Очікується, що в майбутньому ці функції будуть реалізовані на iOS.

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Міні-плеєр став більш зручним для користувачів, дозволяючи їм змінювати розмір і переміщати його по екрану під час перегляду контенту. Для користувачів ТВ-застосунків YouTube покращив інтерфейс Shorts. Творців контенту також потішить новий набір іконок, доданих для покращення взаємодії з аудиторією.