Але перед тим, як це зробити, важливо знати, які кроки та потенційні наслідки це може мати. Техно 24 підготувало покрокову інструкцію та усі важливі аспекти, на які варто звернути увагу.

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Навіщо видаляти акаунт в Instagram?

Рішення видалити свій акаунт в Instagram може бути зумовлене різними причинами.

Деякі користувачі вважають, що платформа негативно впливає на їхнє психічне здоров'я, призводячи до відчуття розриву між реальним та віртуальним світом, відволікання або марнування часу.

Інші вважають, що їхні стратегії в Instagram неефективні, або їм просто потрібна перерва від постійних вимог соціальних мереж.

Якою б не була причина, важливо бути впевненим у своєму рішенні. Якщо ви не готові попрощатися назавжди, подумайте про тимчасове вимкнення свого акаунта. Якщо ж ви впевнені, що хочете зробити це раз і назавжди – його можна видалити.

Видалення акаунта в Instagram

Для того, щоб видалити або деактивувати акаунт в Instagram, ви можете використовувати настільний комп'ютер, або смартфон. Ось покрокова інструкція про те, як видалити свій акаунт в Instagram:

На комп'ютері:

Перейдіть до Instagram та увійдіть у свій обліковий запис.

Натисніть Більше внизу ліворуч, після чого натисніть Налаштування .

внизу ліворуч, після чого натисніть . Натисніть Центр облікових записів , а потім – Особиста інформація .

, а потім – . Натисніть Керування обліковим записом , після чого натисніть Деактивація або видалення .

, після чого натисніть . Натисніть на обліковому записі, який необхідно видалити назавжди.

Натисніть Видалити обліковий запис, після чого натисніть Продовжити.

На Android та iOS:

Відкрийте свій профіль і торкніться трьох горизонтальних ліній у верхньому правому куті.



Перейдіть до "Налаштувань" і виберіть "Центр облікових записів".



Торкніться "Особиста інформація".



Виберіть "Керування обліковим записом".



Виберіть "Деактивація або видалення" і виберіть обліковий запис, який ви хочете видалити. Натисніть "Продовжити" для підтвердження.

Як створити резервну копію даних

Перш ніж остаточно видалити свій акаунт в Instagram, важливо створити резервну копію даних. Видалення акаунта означає, що всі пости, повідомлення та інформація про підписників будуть втрачені. Ось як завантажити свої дані:

На комп'ютері:

Торкніться трьох горизонтальних ліній внизу ліворуч і виберіть "Ваша активність".

Натисніть "Завантажити вашу інформацію".

Введіть електронну адресу, на яку ви хочете отримати резервну копію.

Виберіть бажаний формат (HTML або JSON) і натисніть "Далі".

Введіть свій пароль і надішліть запит на завантаження.

На iOS або Android:

Перейдіть до свого профілю і торкніться трьох горизонтальних ліній у верхньому правому куті.

Перейдіть до розділу "Ваша діяльність" і виберіть "Завантажити інформацію".

Введіть свою електронну адресу та пароль, а потім надішліть запит на завантаження.

Виконання цих кроків забезпечить вам копію ваших даних в Instagram перед видаленням акаунта.

Важлива інформація

Процес повного видалення може зайняти до 90 днів. Після закінчення 90-денного строку копії вашого контенту можуть зберігатися в резервному сховищі, яке використовується для відновлення даних, втрачених унаслідок аварійної ситуації, помилки програмного забезпечення тощо.

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