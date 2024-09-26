Редакція Техно 24 розкаже про важливі аспекти використання соцмереж, які варто брати до уваги. Ці поради підвищать безпеку вашого облікового запису, а в деяких випадках навіть вашу особисту безпеку.

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Не варто приймати запити на додавання в друзі від незнайомців

Однією з перших помилок, яких часто припускаються користувачі – прийняття запитів на дружбу від незнайомців, думаючи, що це нешкідливо. Однак це може призвести до того, що випадкові люди почнуть позначати вас в публікаціях, надсилати підозрілі посилання. Крім того, вони бачитимуть ваші особисті оновлення. Навряд чи вам буде комфортно усвідомлювати, що незнайомі люди знають про ваше життя більше, ніж повинні.

Жодні налаштування приватності не можуть захистити вас, якщо ви продовжите додавати невідомих людей до свого списку друзів. Тож вам варто перевіряти запити, переглядати профілі та стежити за активністю, перш ніж приймати будь-які запити. Якщо щось виглядає підозріло, краще це проігнорувати або навіть поскаржитися на запит у підтримку.

Не потрібно ділитися місцезнаходженням в режимі реального часу

Чимало користувачів обожнюють ділитися кожним своїм кроком та будь-якою активністю. На перший погляд, розкривання свого розташування не пов'язане з небезпеками, але це не так. Авжеж це може бути зручно в деяких ситуаціях, але ще це буквально робить вас легко відстежуваним і цим можуть скористатися зловмисники.

Наприклад, грабіжники доволі часто використовують соціальні мережі, щоб полювати на людей. Тож якщо ви хочете поділитися чимось тут і вже, краще уникати зазначення конкретних місць. Крім того, краще зробити це згодом, коли ви прийдете додому і будете в безпеці.

Переходити за підозрілими посиланнями – погана ідея

Легко спокуситися на сенсаційні заголовки або пропозиції в особистих повідомленнях. Часто користувачі потрапляють в доволі просту пастку, коли отримують повідомлення з посиланням і дописом на кшталт "А що це ти робиш на цьому відео?". Найгірше, що ці повідомлення можуть надходити від наших особистих контактів, які піддалися атаці хакерів.

Існує багато методів перевірити таке посилання, але найкращим рішенням буде проігнорувати подібне повідомлення, якщо ви не очікували його раніше, або точно не впевнені в тому, що його надіслала знайома людина і вміст є безпечним.

Не піддавайтеся спокусі та раптовим бажанням – це універсальна порада в мережі. Краще уважно вивчити те, що перед вами і за будь-яких підозрілих проявів проігнорувати це.

Уникайте участі в тестах та вікторинах

Вікторини та завдання в соціальних мережах можуть здаватися нешкідливою розвагою, але вони часто збирають персональні дані для маркетингових або інших цілей (в кращому випадку). Навіть безневинна на вигляд діяльність може багато чого про вас розповісти.

Краще не брати участі у таких вікторинах і загалом вибірково ставитися до того, з чим ви взаємодієте в Інтернеті. Якщо це не прямі дослідження чи опитування – такі вікторини, швидше за все, вимагають доступу до вашої сторінки, а отже збирають ваші особисті дані, які потім можна легко продати.

Не ігноруйте нагадування про заміну пароля

Навряд чи ви регулярно міняєте паролі до своїх соцмереж, якщо вони не були скомпрометовані. А це потрібно робити хоча б раз в кілька місяців. Деякі сервіси періодично запитують або нагадують користувачам про те, що пароль час змінити і краще реагувати на такі нагадування.

Крім того, найкращим рішенням буде активувати двофакторну перевірку акаунта з прив'язкою сторінки до мобільного телефона, електронної пошти чи спеціальної програми-автентифікатора. Цей крок підсилить безпеку вашого облікового запису і значно ускладнить ймовірність отримати доступ до вашої сторінки третім особам.

Не нехтуйте конфіденційністю в мережі

Зазвичай питанням конфіденційності в інтернеті приділяють дуже мало уваги, або ігнорують взагалі. Однак згодом це точно вилізе боком, адже зловмисники постійно полюють за обліковими записами або даними користувачів, тож ваш онлайн-простір повинен бути надійно захищений, інакше одного дня ви можете зрозуміти, що втратили доступ до сторінки, а вона поширює крипто-спам, або інші фішингові повідомлення серед ваших друзів та родичів.

Тож дбаючи про свою безпеку ви також дбаєте і про безпеку друзів та рідних. Не нехтуйте базовими порадами з поліпшення конфіденційності в мережі, налаштуйте свої профілі та приділяйте увагу періодичній перевірці та зміні паролів.

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Сподіваємося ці прості поради допоможуть вам стати впевненішими користувачами і це позитивно вплине на вашу безпеку в інтернеті.