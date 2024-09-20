Водночас заборона не поширюється на приватне користування месенджером, однак існує чимало факторів через які ви можете двічі подумати перед тим, як використовувати Telegram. Техно 24 розповідає чому краще обрати інший месенджер.

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Telegram давно став широко популярним застосунком для обміну повідомленнями завдяки синхронізації з кількома пристроями, функціям обміну файлами та збереженню чатів. Однак, як не парадоксально, але саме його зручність робить його потенційно не безпечним застосунком для спілкування і далеко не найкращим вибором для тих хто піклується про свою безпеку

Відсутність наскрізного шифрування за замовчуванням

Багато користувачів вважають, що чати в Telegram автоматично захищені наскрізним шифруванням, подібно до WhatsApp та Signal. Однак це не так. Telegram шифрує повідомлення лише під час передачі між вашим пристроєм і серверами, залишаючи їх на цих серверах, щоб до них можна було отримати доступ з різних пристроїв.

Хоча Telegram пропонує наскрізне шифрування в "секретних чатах", їх потрібно увімкнути вручну (авжеж більшість користувачів цього не роблять). Якщо ви забудете запустити секретний чат або якщо інша людина не зробить цього, ваші розмови не матимуть найвищого рівня захисту конфіденційності.

Збір контактних даних

За замовчуванням Telegram збирає контактну інформацію з вашого телефону. Додаток використовує ці дані, щоб повідомити вас, коли контакт приєднується до платформи, відображаючи збережене вами ім'я, а не його ім'я користувача в Telegram. Хоча Telegram зберігає лише основні дані, такі як імена та номери телефонів, ця практика може викликати занепокоєння у користувачів, які піклуються про конфіденційність.

Ба більше, політика конфіденційності Telegram демонструє, що застосунок використовує анонімні набори телефонних номерів, щоб оцінити, скільки ваших контактів також є в Telegram, показуючи ці дані, коли ви відкриваєте функцію "Запросити друзів".

Обмежена підтримка користувачів

Telegram не пропонує широкої підтримки клієнтів. Якщо у вас виникла проблема, основними варіантами отримання допомоги є звернення до Telegram через X (колишній Twitter), заповнення форми підтримки або використання функції "Поставити запитання" в застосунку, яка працює на волонтерських засадах.

Хоча ви можете отримати відповідь, це не гарантує швидкої та надійної підтримки. У випадку більш серйозних проблем, знайти допомогу від когось зі співробітників компанії може бути складно.

Впровадження реклами та підписки

Оскільки Telegram продовжує зростати, потреба в монетизації стає неминучою. Наприкінці 2021 – на початку 2022 року Telegram запровадив рекламу в публічних каналах з понад 1 000 підписників, хоча вона не з'являється в приватних або групових чатах. Хоча реклама не є нав'язливою, її присутність все одно може дратувати, особливо для користувачів, які звикли до роботи без реклами.

У червні 2022 року Telegram також запустив преміум-підписку, пропонуючи користувачам додаткові функції, такі як завантаження файлів більшого розміру, ексклюзивні стікери та більше папок чату. Однак покупка Telegram Premium для більшості користувачів практично позбавлена сенсу особливо якщо порівнювати з іншими застосунками для обміну повідомленнями, які не містять реклами чи підписок.

Арешт Дурова у Франції

Арешт Дурова стався після того, як французька влада висунула звинувачення, стверджуючи, що платформа для обміну повідомленнями використовувалася для поширення контенту з сексуальним насильством над дітьми та торгівлі наркотиками, і що компанія відмовилася співпрацювати зі слідством.

Після цього інциденту Telegram почав співпрацювати з владою Франції та інших країн, а також повідомив про те, що відтепер модеруватиме приватні групи й чати.

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Подальша доля Telegram в Україні

Наразі точно невідомо чи продовжить Україна вживати жорсткіших заходів щодо обмеження Telegram. Раніше низка відомств та посадовців зазначали, що Telegram, попри очевидну небезпеку, приносить чимало користі для людей, які активно використовують його, як постійне джерело інформації. Щодо цього існує ризик впливу пропаганди, однак за належної інформаційної гігієни месенджер можна використовувати, як зручний інструмент.

А проте, чимало користувачів визначили для себе користуватися Telegram чи ні, а дехто лише постане перед чим вибором.