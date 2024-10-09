Но перед тем, как это сделать, важно знать, какие шаги и потенциальные последствия это может иметь. Техно 24 подготовило пошаговую инструкцию и все важные аспекты, на которые стоит обратить внимание.
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Зачем удалять аккаунт в Instagram?
Решение удалить свой аккаунт в Instagram может быть обусловлено разными причинами.
- Некоторые пользователи считают, что платформа негативно влияет на их психическое здоровье, приводя к ощущению разрыва между реальным и виртуальным миром, отвлечение или пустая трата времени.
- Другие считают, что их стратегии в Instagram неэффективны, или им просто нужен перерыв от постоянных требований социальных сетей.
Какой бы ни была причина, важно быть уверенным в своем решении. Если вы не готовы попрощаться навсегда, подумайте о временном выключении своего аккаунта. Если же вы уверены, что хотите сделать это раз и навсегда – его можно удалить.
Удаление аккаунта в Instagram
Для того, чтобы удалить или деактивировать аккаунт в Instagram, вы можете использовать настольный компьютер, или смартфон. Вот пошаговая инструкция о том, как удалить свой аккаунт в Instagram:
На компьютере:
- Перейдите в Instagram и войдите в свою учетную запись.
- Нажмите Больше внизу слева, после чего нажмите Настройки.
- Нажмите Центр учетных записей, а затем – Личная информация.
- Нажмите Управление учетной записью, после чего нажмите Деактивация или удаление.
- Нажмите на учетной записи, которую необходимо удалить навсегда.
- Нажмите Удалить учетную запись, после чего нажмите Продолжить.
На Android и iOS:
- Откройте свой профиль и коснитесь трех горизонтальных линий в правом верхнем углу.
- Перейдите в "Настройки" и выберите "Центр учетных записей".
- Коснитесь "Личная информация".
- Выберите "Управление учетной записью".
- Выберите "Деактивация или удаление" и выберите учетную запись, которую вы хотите удалить. Нажмите "Продолжить" для подтверждения.
Как создать резервную копию данных
Прежде чем окончательно удалить свой аккаунт в Instagram, важно создать резервную копию данных. Удаление аккаунта означает, что все посты, сообщения и информация о подписчиках будут потеряны. Вот как загрузить свои данные:
На компьютере:
- Коснитесь трех горизонтальных линий внизу слева и выберите "Ваша активность".
- Нажмите "Загрузить вашу информацию".
- Введите электронный адрес, на который вы хотите получить резервную копию.
- Выберите желаемый формат (HTML или JSON) и нажмите "Далее".
- Введите свой пароль и отправьте запрос на загрузку.
На iOS или Android:
- Перейдите в свой профиль и коснитесь трех горизонтальных линий в верхнем правом углу.
- Перейдите в раздел "Ваша деятельность" и выберите "Загрузить информацию".
- Введите свой электронный адрес и пароль,, а затем отправьте запрос на загрузку.
Выполнение этих шагов обеспечит вам копию ваших данных в Instagram перед удалением аккаунта.
Важная информация
Процесс полного удаления может занять до 90 дней. По истечении 90-дневного срока копии вашего контента могут храниться в резервном хранилище, которое используется для восстановления данных, потерянных в результате аварийной ситуации, ошибки программного обеспечения и тому подобное.
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