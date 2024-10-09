Но перед тем, как это сделать, важно знать, какие шаги и потенциальные последствия это может иметь. Техно 24 подготовило пошаговую инструкцию и все важные аспекты, на которые стоит обратить внимание.

Вам будет полезно Конфиденциальность в социальных сетях: 6 советов, которые вам следует учесть в интернете

Зачем удалять аккаунт в Instagram?

Решение удалить свой аккаунт в Instagram может быть обусловлено разными причинами.

Некоторые пользователи считают, что платформа негативно влияет на их психическое здоровье, приводя к ощущению разрыва между реальным и виртуальным миром, отвлечение или пустая трата времени.

Другие считают, что их стратегии в Instagram неэффективны, или им просто нужен перерыв от постоянных требований социальных сетей.

Какой бы ни была причина, важно быть уверенным в своем решении. Если вы не готовы попрощаться навсегда, подумайте о временном выключении своего аккаунта. Если же вы уверены, что хотите сделать это раз и навсегда – его можно удалить.

Удаление аккаунта в Instagram

Для того, чтобы удалить или деактивировать аккаунт в Instagram, вы можете использовать настольный компьютер, или смартфон. Вот пошаговая инструкция о том, как удалить свой аккаунт в Instagram:

На компьютере:

Перейдите в Instagram и войдите в свою учетную запись.

Нажмите Больше внизу слева, после чего нажмите Настройки .

внизу слева, после чего нажмите . Нажмите Центр учетных записей , а затем – Личная информация .

, а затем – . Нажмите Управление учетной записью , после чего нажмите Деактивация или удаление .

, после чего нажмите . Нажмите на учетной записи, которую необходимо удалить навсегда.

Нажмите Удалить учетную запись, после чего нажмите Продолжить.

На Android и iOS:

Откройте свой профиль и коснитесь трех горизонтальных линий в правом верхнем углу.



Перейдите в "Настройки" и выберите "Центр учетных записей".



Коснитесь "Личная информация".



Выберите "Управление учетной записью".



Выберите "Деактивация или удаление" и выберите учетную запись, которую вы хотите удалить. Нажмите "Продолжить" для подтверждения.

Как создать резервную копию данных

Прежде чем окончательно удалить свой аккаунт в Instagram, важно создать резервную копию данных. Удаление аккаунта означает, что все посты, сообщения и информация о подписчиках будут потеряны. Вот как загрузить свои данные:

На компьютере:

Коснитесь трех горизонтальных линий внизу слева и выберите "Ваша активность".

Нажмите "Загрузить вашу информацию".

Введите электронный адрес, на который вы хотите получить резервную копию.

Выберите желаемый формат (HTML или JSON) и нажмите "Далее".

Введите свой пароль и отправьте запрос на загрузку.

На iOS или Android:

Перейдите в свой профиль и коснитесь трех горизонтальных линий в верхнем правом углу.

Перейдите в раздел "Ваша деятельность" и выберите "Загрузить информацию".

Введите свой электронный адрес и пароль,, а затем отправьте запрос на загрузку.

Выполнение этих шагов обеспечит вам копию ваших данных в Instagram перед удалением аккаунта.

Важная информация

Процесс полного удаления может занять до 90 дней. По истечении 90-дневного срока копии вашего контента могут храниться в резервном хранилище, которое используется для восстановления данных, потерянных в результате аварийной ситуации, ошибки программного обеспечения и тому подобное.

Смотрите также 5 функций iPhone 16 Pro, которые уже давно есть в телефонах на Android

Meta также может хранить эту информацию для предотвращения потенциального вреда или нарушения условий пользования сервисом, а также для решения юридических вопросов.