YouTube все: у Росії відеохостинг не працює навіть з VPN

Після того, як стало відомо, що Росія обмежить доступ до YouTube, сповільнивши швидкість його роботи, росіяни зіткнулися його повною недоступністю.

Що сталося

Наразі все схоже на тимчасовий збій, який згодом буде усунений, адже раніше мова йшла лише про сповільнення роботи сервісу, а не про повне його блокування. Однак сервіси відслідковування трафіку та збоїв повідомляють, що майже вся країна зараз не має доступу до відеохостингу.

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Однак досвід Росії у сповільненні та блокуванні сервісів не можна назвати дуже вдалим. Раніше там намагалися заблокувати Telegram, але "поклали" половину російського інтернету, разом із державними сайтами.

Зараз повідомляють про недоступність головної сторінки. Крім того, жоден ролик не завантажується.