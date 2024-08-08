Что произошло

Сейчас все выглядит как временный сбой, который впоследствии будет устранен, ведь раньше речь шла лишь о замедлении работы сервиса, а не о полной его блокировке. Однако сервисы отслеживания трафика и сбоев сообщают, что почти вся страна сейчас не имеет доступа к видеохостингу.

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Однако опыт России в замедлении и блокировании сервисов нельзя назвать очень удачным. Ранее там пытались заблокировать Telegram, но "положили" половину российского интернета, вместе с государственными сайтами.

Сейчас сообщают о недоступности главной страницы. Кроме того, ни один ролик не загружается.