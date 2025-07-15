США почали розслідування щодо безпеки китайських дронів DJI

Міністерство торгівлі США веде розслідування щодо імпорту дронів, зокрема від китайських компаній DJI та Autel. Це може призвести до підвищення мит або повної заборони їхньої продукції на американському ринку через загрози національній безпеці та економіці.

Чому США взялися за китайські безпілотники?

Сполучені Штати почали масштабне розслідування, яке ставить під загрозу майбутнє китайських гігантів на американському ринку. Офіційно процес запустили ще 1 липня, але публічно про нього оголосили лише зараз, пише 24 Канал з посиланням на DroneDj.

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Влада США перевіряє, чи становить залежність від іноземних дронів загрозу для країни. Основні побоювання стосуються:

Ослаблення ланцюгів постачання.

Перешкоджання розвитку власного виробництва.

Ризику витоку конфіденційних даних до урядів інших держав.

У центрі уваги опинилися DJI, яка колись контролювала понад 70% комерційного ринку дронів у США, та її конкурент Autel Robotics. Обидві компанії давно перебувають під пильною увагою американських законодавців через питання конфіденційності даних, ймовірні зв'язки з урядом Китаю та домінування на ринку завдяки державним субсидіям.

Нагадаємо, ще у 2017 році розслідування виявило, що дрони DJI можуть надсилати до Китаю дані про критичну інфраструктуру та правоохоронні органи США. Маючи доступ до інтернету, безпілотники можуть, на перший погляд, виконувати своє пряме завдання, а тим часом таємно передавати інформацію про оточення та користувачів на свої сервери, де до них має вільний доступ комуністична партія. Зазначимо, що це не єдине таке дослідження.

Перевірка проводиться в рамках статті 232 Закону про розширення торгівлі 1962 року, яка дозволяє Міністерству торгівлі рекомендувати президенту запровадити мита, квоти чи інші обмеження, якщо імпорт загрожує національній безпеці. Внаслідок розслідування DJI та Autel можуть зіткнутися з вищими тарифами, що зробить їхню продукцію менш конкурентоспроможною, або навіть з повною забороною на імпорт, якщо їх внесуть до спеціального списку Федеральної комісії зі зв’язку.

Представники DJI вже не раз закликали владу США зважити на потенційний вплив таких обмежень на американський малий бізнес та громадські служби, які активно використовують їхні продукти. Компанія наголосила, що її дрони генерують значну економічну активність та підтримують сотні тисяч робочих місць в Америці.

Водночас Асоціація міжнародних систем безпілотних транспортних засобів (AUVSI) підтримала розслідування. Її керівник заявив, що залежність від дронів, вироблених ворожими державами, не лише створює ризики, але й придушує розвиток американської промисловості.

Це розслідування є частиною ширшої стратегії США, спрямованої на зміцнення внутрішнього виробництва та зменшення залежності від Китаю у різних сферах.