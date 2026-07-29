Трамп заборонив китайських гуманоїдних роботів

Адміністрація Дональда Трампа запровадила масштабну заборону на імпорт нових китайських роботів та енергетичних інверторів. Це рішення спрямоване на захист американської інфраструктури штучного інтелекту від потенційного шпигунства, кібератак і технологічної залежності від Пекіна.

Що саме вважають загрозою

Федеральна комісія зі зв'язку (FCC) представила нові заходи, які обмежують постачання "передових робототехнічних пристроїв". Під дію нових правил потрапляють мобільні роботи, зокрема гуманоїди та чотириногі моделі, здатні до самостійного пересування та навігації. Основна мета Вашингтона – убезпечити ланцюжки постачання ШІ та стимулювати повернення виробничих потужностей на територію Сполучених Штатів, пише The Verge.

FCC визначає "передовий робототехнічний пристрій" як машину вагою понад 2 кілограми, що оснащена датчиками для сприйняття навколишнього середовища та чипом для підключення до мережі.

Фахівці зазначають, що під ці критерії можуть потрапити навіть майбутні моделі роботів-пилососів, якщо вони не отримають спеціального дозволу від регулятора. Причиною такої суворості є ризик того, що автономні пристрої можуть збирати дані про американську інфраструктуру та передавати їх іноземним спецслужбам.

Ці пристрої можуть створити вразливості в ланцюжку постачання, що здатні підірвати економічну та національну безпеку США, а також спричинити ризики кібербезпеки для американської критичної інфраструктури,

– прокоментував голова Федеральної комісії зі зв'язку Брендан Карр.

Удар по лідерах ринку та енергетиці

Найбільше від нових обмежень постраждає компанія Unitree – один із глобальних лідерів у виробництві гуманоїдних роботів, який контролює майже п'яту частину світового ринку. Нещодавно Unitree розпочала співпрацю з корпорацією Nvidia, плануючи використовувати їхні новітні чипи Blackwell для створення "мозку" своїх машин. Хоча в Nvidia запевняють, що дані користувачів залишаються в США, американські законодавці побоюються сценарію, де роботи зможуть дистанційно виконувати команди з Пекіна або виводити з ладу критичні об'єкти.

Окрім роботів, заборона торкнулася енергетичних інверторів, які необхідні для роботи сонячних електростанцій та великих центрів обробки даних. Китайські гіганти Sungrow та Huawei наразі домінують у цьому сегменті, пропонуючи значно нижчі ціни за західних конкурентів.

Американські посадовці прагнуть уникнути повторення ситуації з рідкоземельними металами, коли Китай використовував свій монопольний статус для міжнародного тиску.

Китай уже відповів:

Ми закликаємо Сполучені Штати прислухатися до об'єктивних і раціональних голосів бізнес-спільнот обох країн і припинити очорняти китайські компанії та погрожувати їм санкціями,

– заявили в посольстві Китаю у Вашингтоні.

Міністр фінансів Скотт Бессент раніше попереджав, що китайські технологічні фірми можуть зіткнутися з санкціями через систематичні крадіжки інтелектуальної власності. Водночас у самих США Tesla вже припинила випуск автомобілів Model S та Model X, щоб звільнити місце для масштабного виробництва власного гуманоїда Optimus.

Попри те, що обмеження стосуються лише нових моделей, FCC має повноваження анулювати дозволи на продаж пристроїв, які вже присутні на ринку. Республіканець Джон Муленар, який очолює спеціальний комітет Палати представників щодо Китаю, підтримав цей крок, наголосивши, що такі заходи зміцнюють національну індустрію робототехніки та усувають критичні вразливості.