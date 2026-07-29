Что именно считают угрозой

Федеральная комиссия по связи (FCC) представила новые меры, ограничивающие поставки "передовых робототехнических устройств". Под действие новых правил попадают мобильные работы, в частности гуманоиды и четырехногие модели, способные к самостоятельному передвижению и навигации. Основная цель Вашингтона – обезопасить цепочки поставок ИИ и стимулировать возвращение производственных мощностей на территорию Соединенных Штатов, пишет The Verge.

FCC определяет "передовое робототехническое устройство" как машину весом более 2 килограммов, оснащенную датчиками для восприятия окружающей среды и чипом для подключения к сети.

Специалисты отмечают, что под эти критерии могут попасть даже будущие модели роботов-пылесосов, если они не получат специального разрешения регулятора. Причиной такой строгости является риск того, что автономные устройства могут собирать данные об американской инфраструктуре и передавать их иностранным спецслужбам.

Эти устройства могут создать уязвимости в цепочке поставок, способных подорвать экономическую и национальную безопасность США, а также вызвать риски кибербезопасности для американской критической инфраструктуры.

– прокомментировал глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Удар по лидерам рынка и энергетике

Больше всего от новых ограничений пострадает компания Unitree – один из глобальных лидеров в производстве гуманоидных роботов, контролирующий почти пятую часть мирового рынка. Недавно Unitree начала сотрудничество с корпорацией Nvidia, планируя использовать их новейшие чипы Blackwell для создания "мозга" своих машин. Хотя в Nvidia уверяют, что данные пользователей остаются в США, американские законодатели опасаются сценария, где работы смогут дистанционно выполнять команды из Пекина или выводить из строя критические объекты.

Кроме роботов, запрет коснулся энергетических инверторов, необходимых для работы солнечных электростанций и крупных центров обработки данных. Китайские гиганты Sungrow и Huawei сейчас доминируют в этом сегменте, предлагая значительно более низкие цены западных конкурентов.

Американские чиновники стремятся избежать повторения ситуации с редкоземельными металлами, когда Китай использовал свой монопольный статус для международного давления.

Китай уже ответил:

Мы призываем Соединенные Штаты прислушиваться к объективным и рациональным голосам бизнес-сообществ обеих стран и прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями.

– заявили в посольстве Китая в Вашингтоне.

Министр финансов Скотт Бессент ранее предупреждал, что китайские технологические фирмы могут столкнуться с санкциями из-за систематических воровства интеллектуальной собственности. В то же время, в самих США Tesla уже прекратила выпуск автомобилей Model S и Model X, чтобы освободить место для масштабного производства собственного гуманоида Optimus.

Несмотря на то, что ограничения касаются только новых моделей, FCC имеет полномочия аннулировать разрешения на продажу уже присутствующих на рынке устройств. Республиканец Джон Муленар, возглавляющий специальный комитет Палаты представителей по Китаю, поддержал этот шаг, отметив, что такие меры укрепляют национальную индустрию робототехники и устраняют критические уязвимости.