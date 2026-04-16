Німеччина заборонила смартфони у держустановах через можливе шпигунство з боку Росії

Міністерство оборони Німеччини запровадило нові суворі правила щодо використання персональної електроніки. Міністр Борис Пісторіус пішов на радикальний крок, аби захистити державні таємниці від зовнішнього втручання та технічних маніпуляцій іноземних спецслужб.

Чому особисті ґаджети стали загрозою для національної безпеки?

Рішення про кардинальне обмеження використання приватної техніки в оборонному секторі Німеччини не було спонтанним. Ще в середині лютого 2026 року у відомстві розповсюдили термінову директиву з безпеки, а багатьох посадовців попередили про нововведення особисто. Під заборону потрапив широкий перелік пристроїв: від звичайних мобільних телефонів і планшетів до сучасних смартгодинників. Відтепер ці речі не можна приносити на будь-які наради – як очні, так і віртуальні – якщо на них обговорюється інформація з грифом "Тільки для службового користування" або вищим рівнем секретності, пише Spiegel.

Особлива увага приділяється зустрічам, де йдеться про планування військових навчань, проведення операцій чи оцінку бойової готовності Бундесверу. Перед початком таких засідань усі присутні зобов'язані залишати свої девайси в спеціальних шафках, розташованих у коридорах.

Це правило діє не лише для конференц-залів, а й для робочих кабінетів, де зберігаються таємні документи. З огляду на специфіку роботи, нові обмеження фактично торкнулися майже всіх приміщень у берлінському комплексі Bendlerblock.

Головною причиною таких жорстких заходів стала зростаюча активність іноземних розвідок:

У тексті безпекової директиви прямо вказано, що Німеччина є пріоритетною ціллю для шпигунів, зокрема російських.

Водночас зазначається, що Китай також демонструє стратегічний і довгостроковий інтерес до збору конфіденційних даних.

Спеціалісти з кібербезпеки наголошують, що шпигунство часто є лише першим етапом, за яким можуть слідувати диверсійні акти.

Технічна вразливість особистих смартфонів полягає в тому, що їх відносно легко інфікувати шпигунським програмним забезпеченням. Це може статися через завантаження звичайних додатків або внаслідок цілеспрямованих фішингових атак. Оскільки міністерство не має права контролювати приватну техніку своїх працівників, шкідливі програми можуть залишатися непоміченими протягом тривалого часу, перетворюючи телефон на постійне джерело витоку інформації.

Цікаво, що майже всі співробітники відомства забезпечені службовими телефонами. Ці пристрої регулярно перевіряють на наявність вірусів, і вони мають спеціальні програми для роботи з документами. Проте на них неможливо встановити популярні месенджери та інші програми, що не стосуються роботи. Саме через це держслужбовці та військові звикли постійно тримати при собі власні ґаджети, аби залишатися на зв'язку з близькими.

Серйозні підстави

Німеччина має дуже конкретні причини йти на такі кроки. Не так давно Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) звинуватило угруповання APT28, відоме також під назвою Fancy Bear, у зламі вразливих інтернет-роутерів виробництва компанії TP-Link, пише Euractiv. Ця організація пов'язана з російською військовою розвідкою і підозрюється в низці кібератак по всьому світу. Метою хакерів було отримання чутливих даних – військових відомостей, урядової інформації та даних про об'єкти критичної інфраструктури.

Загалом зловмисники атакували кілька тисяч загальнодоступних пристроїв TP-Link – китайської компанії, що нині працює на глобальному ринку. На території Німеччини виявлено близько 30 скомпрометованих пристроїв. BfV попередило власників уражених роутерів, більшість з яких вже замінила обладнання. Попередження було видане спільно з іншими спецслужбами, зокрема з ФБР США.

Це не перший подібний епізод. Раніше APT28 вже звинувачували у кібератаках на систему управління повітряним рухом Німеччини, а також у поширенні дезінформації напередодні минулорічних федеральних виборів. Росія свою причетність до таких операцій традиційно заперечує.

Шпигунство, диверсії та арешти – хроніка загроз

Кіберудари – лише частина ширшої картини, повідомляє Euronews. Протягом останніх місяців Німеччина зіткнулась із серією гучних справ, пов'язаних з підозрою у шпигунстві на користь Росії.

У березні стало відомо, що виробник дронів став жертвою промислового шпигунства – двоє підозрюваних були заарештовані. За даними федеральної прокуратури, вони збирали інформацію про компанію як на місці, так і в інтернеті, діючи на замовлення російських спецслужб.

Того ж місяця був затриманий громадянин України, якого звинуватили у стеженні за українським військовим спочатку в Україні, а потім підготовці подальших розвідувальних операцій проти нього вже на території Німеччини.

Усічні підприємець із Нюрнберга постав перед судом за звинуваченням у постачанні Росії технологій для підводного шпигунства через мережу підставних компаній по всій Європі.

Масштаб проблеми підтверджує внутрішній звіт Федерального кримінального відомства: лише у 2025 році зафіксовано 321 підозрілий випадок диверсії. Особливо напружена ситуація склалася в землях Північний Рейн-Вестфалія та Нижня Саксонія.