Соцмережі лише з 15 років: перша арабська країна вводить нові обмеження

Об'єднані Арабські Емірати оголосили про масштабні зміни у сфері цифрової безпеки дітей. Нові правила суттєво змінять доступ неповнолітніх до соціальних мереж та покладуть додаткові обов'язки на технологічні компанії.

Об'єднані Арабські Емірати стали першою арабською країною, яка запровадила фактичну заборону на використання соціальних мереж для дітей молодше 15 років. Рішення з'явилося лише через кілька днів після того, як про аналогічні наміри щодо неповнолітніх заявила Велика Британія. Про це пише GSMarena.

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Що передбачають нові обмеження для дітей?

Згідно з новими правилами, діти до 15 років не зможуть створювати, використовувати або адмініструвати власні акаунти в соціальних мережах. Для цієї вікової групи буде закрито можливість публікувати контент, залишати коментарі, ділитися дописами чи приєднуватися до публічних спільнот.

Таким чином влада країни прагне посилити захист дітей від потенційно небезпечного контенту, небажаних контактів та інших ризиків, пов'язаних з онлайн-середовищем.

Які правила діятимуть для підлітків 15 – 16 років?

Для підлітків віком від 15 до 16 років доступ до соціальних платформ залишиться відкритим, однак із низкою обмежень.

Соціальні мережі повинні будуть забезпечити спеціальні механізми захисту, адаптовані до віку користувачів. Серед них:

фільтрація та контроль контенту відповідно до віку;

обмеження взаємодії з незнайомими користувачами;

інструменти контролю часу перебування в мережі;

функції батьківського нагляду.

Очікується, що такі заходи дозволять знизити ризики кібербулінгу, онлайн-шахрайства та небажаних контактів для неповнолітніх користувачів.

Як перевірятимуть вік користувачів?

Однією з найважливіших частин нового регулювання стане обов'язкова перевірка віку.

Від соціальних платформ вимагатимуть впровадження систем підтвердження особи, які можуть включати цифрову ідентифікацію та технології на основі штучного інтелекту. При цьому просте самостійне зазначення віку під час реєстрації більше не вважатиметься достатнім доказом.

Фактично влада хоче унеможливити ситуацію, коли дитина просто вводить неправдиву дату народження для отримання доступу до сервісу.

Нові вимоги стосуються не лише майбутніх користувачів, а й уже існуючих акаунтів.

Соціальні мережі повинні будуть деактивувати профілі, створені дітьми молодше 15 років. Також компанії зобов'яжуть вживати заходів для запобігання обходу систем перевірки віку, хоча конкретні механізми реалізації цієї вимоги поки що не уточнюються.

Окремо регулятори заборонили використовувати персональні дані дітей для таргетованої реклами та створення поведінкових профілів. Це означає, що платформи не зможуть аналізувати активність неповнолітніх користувачів для показу персоналізованих рекламних оголошень.

На приведення своїх сервісів у відповідність до нових правил технологічним компаніям надали один рік. Після завершення цього періоду платформи повинні повністю виконувати вимоги законодавства.

Запровадження таких обмежень свідчить про глобальну тенденцію до посилення контролю над доступом дітей до соціальних мереж. Останніми роками дедалі більше держав розглядають можливість жорсткішого регулювання цифрових платформ на тлі зростаючих дискусій щодо впливу соцмереж на психічне здоров'я та безпеку неповнолітніх.