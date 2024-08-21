Розкрито походження найвідомішого космічного сигналу, який був таємницею майже 50 років

15 серпня 1977 року обсерваторія "Велике вухо" в Огайо прийняла надзвичайно інтенсивний радіосигнал. Він був настільки унікальним, що спонукав астронома Джеррі Емана намалювати навколо нього червоне коло і написати слово "Вау!", щоб підкреслити своє здивування. Відтоді сигнал "Вау!", як його стали називати, спантеличував науковців, які не могли точно визначити його джерело.

Новий проєкт, присвячений розгадці таємниці сигналу, може стати проривом. Він пропонує переконливу теорію, яка поки що не пройшла рецензування незалежними вченими, а тому розміщена на сервері препринтів.

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Розгадка давньої таємниці

Використовуючи архівні дані колишньої обсерваторії Аресібо в Пуерто-Рико, проект Arecibo Wow! (AWOW) виявив подібні дані, які свідчать про те, що радіосигнал 47-річної давнини був результатом рідкісної події, яка спричинила надяскраве сяйво масивної хмари водню.

Абель Мендес, доцент кафедри фізики та астробіології Університету Пуерто-Рико, який очолював дослідження, зізнається, що почав занурюватися вглиб сигналу Wow! лише на початку цього року. Протягом багатьох років Мендес досліджує придатність Всесвіту для життя, спостерігаючи за зірками та планетами, що обертаються навколо них. У травні він натрапив на відео, яке пояснювало, що таке сигнал "Вау!", і це його захопило.

Я подумав, що це буде щось дивовижне, якщо ми знайдемо його в наших даних,

– каже Мендес.

Сигнал Wow! привернув до себе стільки уваги через те, що його пропускна здатність була відносно невеликою, але при цьому він тривав 72 секунди з незвичайною інтенсивністю (він мав вузьку смугу частот поблизу лінії водню 1420 мегагерців). Те, що він мав таку вузьку частоту, але при цьому був таким потужним і містив стільки енергії, свідчило про те, що це був штучний сигнал. Це, очевидно, породило чутки про інопланетян – дехто вважав, що передача була надіслана позаземною цивілізацією. Теорії змови почали плодитися одна за одною.

Дослідники проєкту AWOW хотіли перевірити, чи можна знайти ще один подібний сигнал, тому вони проаналізували дані, зібрані телескопом Аресібо з 2017 по 2020 рік. Вони знайшли схожі вузькосмугові сигнали поблизу водневої лінії, хоча й менш інтенсивні, ніж оригінальний запис Wow!

Сигнали, схожі на "Вау!", походили від хмар холодного водню по всій галактиці, хоча вони були на два порядки менш яскравими. Мендес і його команда вважають, що Wow! міг бути спричинений раптовим спалахом випромінювання, яке пройшло через таку хмару водню, збуджуючи атоми й посилюючи цей сигнал.

Але що ж могло випустити сам промінь? Одним із кандидатів на цю роль є магнетар. Магнетар – це тип нейтронної зорі з надзвичайно сильними магнітними полями. Фактично це лише ядро колишньої зорі, яка пережила етап наднової, скинувши зовнішню оболонку. Ці об'єкти здатні випускати в оточуючий космос надзвичайно потужні сигнали.

Це рідкісне явище. Яка ймовірність того, що магнетар знаходиться прямо за однією з цих хмар і має достатньо сильне випромінювання, щоб збудити цю хмару, і щоб хтось дивився в цьому напрямку в той самий час?

– каже Мендес.

Вчені проведуть подальші спостереження за допомогою телескопа в Чилі, щоб визначити, які саме хмари стоять за сигналами, знайденими в архівних даних. Астробіолог сповнений рішучості дізнатися більше про свою новоявлену одержимість. "За останні кілька місяців я дізнався про сигнал Wow! більше, ніж за все своє життя", – каже він.