Байден підписав закон про заборону TikTok у США: ByteDance прокоментувала рішення

Президент США Джо Байден поставив свій підпис під законом, який передбачає блокування TikTok на американському ринку. У материнської компанії ByteDance є дев'ять місяців на те, щоб продати популярний застосунок.

Попри початкові занепокоєння щодо прийняття проходження законопроєкту в Сенаті, він таки був підписаний Президентом Байденом. Його включення Палатою представників до ширшого пакету зовнішньої допомоги союзникам США змусило Сенат провести обговорення.

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Реакція TikTok

У відповідь прес-секретар TikTok Алекс Хаурек заявив про намір компанії оскаржити новий закон в суді. Такий судовий розгляд може потенційно продовжити термін його виконання.

Ключова невизначеність полягає в позиції Китаю щодо дозволу на продаж TikTok, враховуючи значну інтелектуальну власність, включаючи складні алгоритми ByteDance, відомі своєю залежністю від залучення користувачів.

Хаурек наголосив, що TikTok "кидає виклик неконституційній забороні", і пообіцяв продовжувати інвестувати в інновації, щоб підтримувати платформу, на якій американці відчувають себе в безпеці, ділячись своїм досвідом і знаходячи натхнення.

Генеральний директор TikTok Шо Чу підтримав Хаурека та зазначив, що заборона TikTok не бере до уваги ні позицію платформи, ні голоси 170 мільйонів американських користувачів.

Будьте впевнені, ми нікуди не дінемося <...> Факти і конституція на нашому боці, і ми розраховуємо знову здобути перемогу,

– заявив Чу.

Що передбачає закон

У рамках згаданого закону компанія ByteDance має продати американські активи TikTok до 19 січня 2025 року.

Закон допускає допускає продовження цього терміну ще на три місяці, якщо комісія визнає значні зрушення в намаганнях компанії продати бізнес.

Експерти запевняють, що затверджений законопроєкт дасть адміністрації Байдена міцнішу юридичну основу для заборони TikTok, якщо ByteDance відмовиться від продажу бізнесу. Завдяки цьому закону офіційні магазини цифрового контенту, як-от Apple App Store і Google Play, будуть змушені видалити TikTok зі своїх майданчиків, а хостинг-провайдери не зможуть пропонувати свої послуги для розміщення контрольованих ByteDance сервісів або вебсайтів.

Законопроєкт також дасть Білому дому нові інструменти для заборони або примусу до продажу інших іноземних застосунків, які, на думку влади, можуть становити загрозу національній безпеці країни.

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Чому США спонукає ByteDance продати TikTok

Річ у тім, що TikTok повністю підконтрольний Китаю і може передавати (і передає) дані американських користувачів на вимогу китайського уряду. І хоч сама компанія заявляє про низку заходів вжитих спеціально для того, аби дані залишалися на території США, уряд Штатів не схильний довіряти ByteDance і наполягає на продажі бізнесу.