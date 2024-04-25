Байден подписал закон о запрете TikTok в США: ByteDance прокомментировала решение

Президент США Джо Байден поставил свою подпись под законом, который предусматривает блокировку TikTok на американском рынке. У материнской компании ByteDance есть девять месяцев на то, чтобы продать популярное приложение.

Несмотря на первоначальные опасения относительно принятия прохождения законопроекта в Сенате, он таки был подписан Президентом Байденом. Его включение Палатой представителей в более широкий пакет внешней помощи союзникам США заставило Сенат провести обсуждение.

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Реакция TikTok

В ответ пресс-секретарь TikTok Алекс Хаурек заявил о намерении компании обжаловать новый закон в суде. Такое судебное разбирательство может потенциально продлить срок его исполнения.

Ключевая неопределенность заключается в позиции Китая относительно разрешения на продажу TikTok, учитывая значительную интеллектуальную собственность, включая сложные алгоритмы ByteDance, известные своей зависимостью от привлечения пользователей.

Хаурек подчеркнул, что TikTok "бросает вызов неконституционному запрету", и пообещал продолжать инвестировать в инновации, чтобы поддерживать платформу, на которой американцы чувствуют себя в безопасности, делясь своим опытом и находя вдохновение.

Генеральный директор TikTok Шо Чу поддержал Хаурека и отметил, что запрет TikTok не принимает во внимание ни позицию платформы, ни голоса 170 миллионов американских пользователей.

Будьте уверены, мы никуда не денемся <...> Факты и конституция на нашей стороне, и мы рассчитываем снова одержать победу,

– заявил Чу.

Что предусматривает закон

В рамках упомянутого закона компания ByteDance должна продать американские активы TikTok до 19 января 2025 года.

Закон допускает допускает продление этого срока еще на три месяца, если комиссия признает значительные сдвиги в попытках компании продать бизнес.

Эксперты уверяют, что утвержденный законопроект даст администрации Байдена более прочную юридическую основу для запрета TikTok, если ByteDance откажется от продажи бизнеса. Благодаря этому закону официальные магазины цифрового контента, например Apple App Store и Google Play, будут вынуждены удалить TikTok со своих площадок, а хостинг-провайдеры не смогут предлагать свои услуги для размещения контролируемых ByteDance сервисов или веб-сайтов.

Законопроект также даст Белому дому новые инструменты для запрета или принуждения к продаже других иностранных приложений, которые, по мнению властей, могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

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Почему США побуждает ByteDance продать TikTok

Дело в том, что TikTok полностью подконтролен Китаю и может передавать (и передает) данные американских пользователей по требованию китайского правительства. И хоть сама компания заявляет о ряде мер принятых специально для того, чтобы данные оставались на территории США, правительство Штатов не склонно доверять ByteDance и настаивает на продаже бизнеса.