Что известно

Проект закона разрабатывается с конца марта 2024 года. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете нацбезопасности Андрей Коваленко.

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По его словам, четкие правила "помогут быстрее принимать решения о блокировании враждебных ресурсов".

Для YouTube или TikTok это будет аргументом, почему в Украине нужно заблокировать такие ресурсы, как уже заблокирован канал Дианы Панченко,

– говорит Андрей Коваленко.

Уже сегодня было заблокировано 200 YouTube-каналов и 24 аккаунта в ТикТок, которые распространяли российскую дезинформацию. Но таких в сети остаются еще десятки. Ранее, например, Центр противодействия дезинформации публиковал списки таких каналов в TikTok и других соцсетях.

Будущий законопроект предусматривает регулирование официально зарегистрированных СМИ, анонимных и публичных Telegram-каналов, блогеров в TikTok, YouTube, платформах Meta, X и Viber. Он усилит ответственность за российскую пропаганду и дезинформацию, добавил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин, который вместе со "слугами" Никитой Потураевым и Евгенией Кравчук привлечены к написанию.

Нам интересно дойти до людей и узнать, кто стоит за определенными информационными кампаниями и технологическими платформами,

– цитирует Forbes сотрудника СБУ, который остался анонимным.

Интересно, что к обсуждению планируют привлечь владельцев Telegram-каналов, которые ведут свои блоги открыто, не скрывая собственную личность. Некоторые из них вроде бы уже "готовы к дискуссии". Кроме того, привлекут и медийщиков.

Кроме этого:

Законопроект будет определять, какие госорганы уполномочены заниматься коммуникацией с технологическими платформами.

Рекомендовать принятие в Украине европейского Digital Service Act, который предусматривает ряд требований к соцсетям, в частности по модерации контента, прозрачности, представительств и прочее.

В Верховной Раде уже есть один законопроект, который предусматривает регулирование соцсетей. Но, по данным источника, их положения не конфликтуют между собой, а скорее дополняют.

Как отмечают авторы законопроекта, вряд ли до конца года можно ожидать его принятия.