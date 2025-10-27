Знайдено перші докази існування планети, з якої утворилася Земля

Дослідники з MIT знайшли перші прямі докази існування прото-Землі – планети, що існувала до гігантського зіткнення, яке сформувало сучасну Землю та Місяць. Відкриття зробили завдяки аналізу хімічного складу древніх порід та метеоритів, виявивши унікальну калієву аномалію. Це дає змогу зазирнути в далеке минуле нашої планети.

Чотири з половиною мільярди років тому замість нашої планети існувала прото-Земля – розпечене небесне тіло, вкрите лавою. Її еволюція була перервана, коли планеті було менше ніж 100 мільйонів років. Науковці вважають, що об'єкт розміром з Марс врізався у прото-Землю, розповідає 24 Канал з посиланням на Futurism.

Ця катастрофа не лише викинула у космос уламки, з яких згодом утворився Місяць, а й назавжди змінила хімічний склад планети. Донедавна вважалося, що всі сліди прото-Землі були повністю знищені.

Однак команда дослідників з Массачусетського технологічного інституту опублікувала в журналі Nature Geosciences наукову роботу, де стверджує, що виявила перші вцілілі залишки матеріалу прото-Землі. За словами співавторки дослідження Ніколь Ні, це, можливо, перший прямий доказ того, що матеріал прото-Землі зберігся. Вона зазначила, що це дивовижно, оскільки очікувалося, що такі ранні сліди зникнуть у процесі еволюції Землі.

Що розповіли стародавні камені про минуле Землі?

Ключ до відкриття вчені знайшли не під землею, а в космосі. Починаючи з 2023 року, команда Ніколь Ні аналізувала хімічний склад метеоритів, кожен з яких слугував своєрідною капсулою часу з різних епох історії Сонячної системи.

Коли дослідники порівняли склад метеоритів зі зразками земних порід, вони помітили так звану калієву ізотопну аномалію – незвичайне співвідношення різних ізотопів калію.

На сучасній Землі переважають ізотопи калій-39 та калій-41, тоді як частка калію-40 є незначною. У метеоритах баланс цих ізотопів виявився іншим. Це наштовхнуло вчених на думку, що будь-які породи з таким же дисбалансом калію мають походити з часів до формування сучасного складу Землі.

Маючи цю підказку, дослідники проаналізували одні з найстаріших зразків гірських порід на Землі й досягли успіху. Вони виявили, що деякі зразки містили ще менше і без того рідкісного калію-40.

Це свідчить про те, що на прото-Землі цього ізотопу майже не було, а його кількість поступово зростала протягом мільярдів років. Гіпотезу підкріпили симуляції, які показали збільшення частки калію-40 з часом.

Науковці постійно досліджують нашу Сонячну систему намагаючись знайти сліди того, як вона розвивалася та як зароджувалися планети, як от наша Земля. Наприклад нещодавно група вчених підтвердила, що вплив на формування планет земної групи мала гігантська планета всередині Сонячної системи.