iPhone навчився транскрибувати записи, а ви про це і не знали

У додатку Notes на iPhone з'явилася малопомітна, але корисна можливість для запису й автоматичної розшифровки розмов. Вона стала доступною з iOS 18 і спрощує роботу з інтерв'ю та зустрічами, хоча за функціональністю все ще поступається Android-рішенням.

Apple поступово перетворює стандартний додаток Notes на інструмент для роботи з аудіо. Запис розмови захований у меню вкладень під іконкою зі скріпкою. Після старту запису iPhone не лише зберігає аудіо, а й автоматично створює текстову розшифровку. Про це розповідає Techradar.

Дивіться також Кнопка керування камерою вашого iPhone має безліч прихованих функцій – як ними користуватися

Чим корисна і де програє функція в Notes?

Це особливо зручно під час онлайн-інтерв'ю через Zoom або Google Meet. Смартфон можна покласти поруч із ноутбуком і спокійно спілкуватися, не відволікаючись на постійний набір тексту. Під час живих зустрічей Notes також працює як резервний інструмент для нотаток.

Завдяки Apple Intelligence записи можна швидко стискати в короткий підсумок. Наприклад, майже півгодинну розмову система здатна перетворити на кілька абзаців із ключовими думками. Водночас для журналістської роботи цього зазвичай замало, адже важливі точні цитати й повний контекст.

Як пише Tomsguide, у розшифровці можна натиснути на будь-яке слово й одразу перейти до відповідного моменту в аудіо. Це допомагає виправляти помилки, адже точність транскрипції не є ідеальною. Проте головна слабкість Notes полягає в іншому.

Додаток не розпізнає різних співрозмовників. Усі репліки зливаються в суцільний текст, що створює проблеми навіть під час інтерв'ю з однією людиною, а при груповій розмові ситуація стає ще складнішою. Єдиний вихід – повторно слухати запис і вручну позначати, хто саме говорить.

Саме через це багато користувачів обирають альтернативи на Android. Безплатний Voice Recorder доступний майже на всіх сучасних Android-смартфонах, зокрема на Google Pixel, лінійці Samsung Galaxy S25 та складних моделях на кшталт Galaxy Z Fold 7.

Транскрипція в Android Voice Recorder зазвичай не менш точна, а іноді й краща, ніж у Notes. Головна перевага – автоматичне розділення мовців. Вони позначаються як Speaker 1, Speaker 2, Speaker 3, але ці мітки зберігаються послідовно, що значно спрощує пошук цитат і аналіз розмови. Як і в iPhone, натискання на слово дозволяє одразу відтворити потрібний фрагмент запису.

Крім того, Galaxy AI на смартфонах Samsung створює більш структуровані й розширені підсумки аудіо. Для роботи з інтерв'ю це часто виявляється зручнішим рішенням.

Для більшості користувачів можливостей Notes на iPhone буде достатньо, особливо якщо потрібен простий запис розмов. Водночас очікується, що Apple з часом додасть розпізнавання співрозмовників і покращить AI-резюме, можливо, вже в одному з майбутніх релізів iOS.