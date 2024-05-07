Запуск Boeing Starliner з астронавтами скасували перед стартом через технічні проблеми

Довгоочікуваний запуск космічного корабля Boeing Starliner з двома астронавтами на борту не відбувся в запланований час. Старт скасували через проблему зі стравлюванням кисню у розгінному блоці.

NASA планувало відправити Starliner в перший пілотований політ в рамках якого також мали перевірити його функціональність у різних режимах. Космічний апарат мав провести тиждень у стикуванні з Міжнародною космічною станцією (МКС), перш ніж повернутися на Землю. Однак запуск було відкладено через технічну несправність, пов'язану із запобіжним клапаном у системі подачі кисню.

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Проблема з клапаном була виявлена під час передстартових перевірок другого ступеня ракети-носія ULA Atlas V. В результаті астронавти Бутч Вілмор і Суні Вільямс покинули Boeing Starliner на стартовому майданчику у Флориді і повернулися на космодром на мисі Канаверал.

Коли чекати наступний старт

Хоча конкретних термінів для наступної спроби запуску не визначено, очікується, що рішення буде прийнято протягом наступних 24 годин.

Starliner не щастить

Проєкт Boeing Starliner вже кілька разів стикався з затримками протягом своєї історії.

Його перший безпілотний політ у 2019 році закінчився невдачею, і він успішно пристикувався до МКС у безпілотному режимі лише у 2022 році.

Перший політ з екіпажем, спочатку запланований на травень попереднього року, був відкладений на рік.

Компанія Boeing взялася за проект Starliner в рамках контракту з NASA вартістю 4,2 мільярда доларів, маючи на меті створити альтернативу послугам SpaceX у перевезенні астронавтів на МКС.

Попри домінування SpaceX у цій галузі з 2020 року, NASA зацікавлена в тому, щоб мати другого підрядника для пілотованих місій на МКС.