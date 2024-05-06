Старт відбудеться з космодрому на мисі Канаверал у Флориді о 22:34 за середньоєвропейським часом (04:34 за Києвом 7 травня). Ця подія ознаменує перший політ людини в космос на кораблі Starliner, який приєднається до елітної групи американських космічних кораблів, що досягли цієї віхи.

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Важливий крок для американської космонавтики

Керівник NASA Білл Нельсон наголосив на важливості цього моменту, зазначивши, що дебютні запуски на навколоземну орбіту з екіпажем є рідкісним явищем в історії американських космічних польотів.

Він окремо наголосив на розвитку американських космічних кораблів від Меркурія до Джеміні, Аполлона, космічного шаттла, Dragon компанії SpaceX, а тепер і Starliner.

Цей запуск, зокрема, є важливою подією і для Програми комерційних польотів NASA, яка має на меті відновити американську спроможність до пілотованих космічних польотів після зняття з експлуатації шатлів у 2011 році.

Капсула Dragon компанії SpaceX, також розроблена в рамках Програми комерційних польотів, успішно завершила свою демонстраційну місію з екіпажем (Demo-2) у травні 2020 року, після чого було здійснено кілька робочих польотів на МКС.

Однак з введенням в експлуатацію Starliner NASA отримує додатковий транспортний засіб для своїх астронавтів, що підвищує надмірність і гнучкість пілотованих космічних місій.

Подивитися трансляцію запуску можна на каналі NASA

Місія з проведення льотних випробувань екіпажу (CFT) є важливою віхою не лише для Starliner, але й для ракети Atlas V, яка вперше з 1963 року буде запускати астронавтів. Крім того, вона знаменує повернення пілотованих запусків зі станції Космічних сил на мисі Канаверал, історичного місця для дослідження космосу.

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Якщо місія CFT пройде за планом, Starliner може розпочати свою першу контрактну пілотовану місію на МКС вже у 2025 році, що ще більше розширить присутність людини в космосі. Сьогоднішній запуск є важливим кроком вперед у партнерстві між NASA і Boeing, а також свідченням подальшого розвитку можливостей дослідження космосу.