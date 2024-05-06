Спираючись на фундамент попередніх конструкцій скафандрів, що використовувалися в пілотованих місіях, інженери SpaceX ретельно вдосконалили різні аспекти скафандра EVA, щоб забезпечити оптимальну функціональність під час позакорабельної діяльності, інформує 24 Канал.

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Чим особливий скафандр SpaceX

Основні модифікації включають вдосконалення механізмів мобільності скафандра та покращення можливостей терморегуляції.

Зокрема, шолом має найсучасніше покриття, призначене для забезпечення посиленого захисту від сонячного світла, що захищає очі астронавтів під час місій.

Крім того, вбудований в шолом проекційний екран відображатиме життєво важливу інформацію про стан скафандра, що ще більше підвищить безпеку та ефективність роботи астронавтів під час виходу у відкритий космос.

Polaris Dawn

Перший політ у цих надсучасних скафандрах EVA відбудеться під час місії Polaris Dawn, яка є частиною програми Polaris, очолюваної мільярдером Джаредом Айзекманом.

Айзекман разом з трьома іншими членами екіпажу здійснить історичний туристичний політ у космос, кульмінацією якого стане екскурсія за межі космічного корабля Crew Dragon.

Хід місії

Під час місії Polaris Dawn двоє членів екіпажу вийдуть за межі корабля Crew Dragon, використовуючи пристрій Skywalker, розташований біля переднього люка, обладнаний підлокітниками. Цей захід має на меті зібрати важливі дані про продуктивність і комфорт скафандрів EVA в суворих умовах космічного простору.

Оскільки Crew Dragon не має шлюзової камери, це зумовлює необхідність розгерметизації корабля під час виходу у відкритий космос. Відтак усі члени екіпажу покладатимуться на нові скафандри для захисту та життєзабезпечення.

Що змінили в кораблі Crew Dragon? Окрім розробки скафандрів, SpaceX здійснила значні вдосконалення самого космічного корабля Crew Dragon, включаючи інтеграцію системи розгерметизації для відновлення тиску в кабіні після виходу у відкритий космос.

Перед запуском SpaceX піддала нові скафандри випробуванням в лабораторних умовах, включаючи симуляцію перебування у вакуумній камері після розгерметизації капсули. Стю Кіч, віце-президент SpaceX, підтвердив, що всі випробування дали сприятливі результати, та наголосив на надійності і стійкості скафандрів EVA.

Революція в галузі?

Скафандри для астронавтів, це не просто одяг, який захищає їх від суворого середовища відкритого космосу. Це повноцінна екосистема з низкою механізмів та функцій, які захищають та підтримують життя астронавта. Саме тому вони доволі незграбні на вигляд і далеко не найкомфортніші для носіння.

У SpaceX зазначили, що нові скафандри розроблені компанією, є передовим кроком в галузі дизайну та технологій. Вони здатні витримувати довготривалі місії, такі як будівництво місячної бази і колонізацію Марса.

Зважаючи на те, що для таких амбітних місій очікуються мільйони скафандрів, інновації SpaceX є важливою віхою в освоєнні космосу. Однак наразі інноваційність скафандрів під питанням і лише місії програми Polaris здатні довести цей факт.

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Коли стартує місія Polaris Down