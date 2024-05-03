Космічні ентузіасти зі спільноти The Alpha Centauri пояснили це явище роботою другого ступеня ракети-носія SpaceX Falcon 9, яка стартувала незадовго перед цим, інформує 24 Канал.

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Як зазначено у публікації спільноти на її сторінці в соціальній мережі X, спостереження збігається з запуском ракети Falcon 9, яка вивела на орбіту два супутники WorldView Legion.

Що відомо про запуск

2 травня, о 14:36 за східним часом ракета Falcon 9 успішно запустила два супутники спостереження за Землею для компанії Maxar з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

До речі, це була 20-та місія для першого ступеня ракети, яка побила рекорд, встановлений іншою ракетою Falcon 9 минулого місяця, і зрівнялася з ним.

Момент запуску ракети Falcon 9 місії Maxar 1

Після зльоту перший ступінь Falcon 9 благополучно повернувся на Землю, здійснивши вертикальне приземлення приблизно через 8,5 хвилин після старту.

Тим часом верхній ступінь ракети продовжував виводити на орбіту два супутники WorldView Legion компанії Maxar. Саме роботу другого ступеня могли спостерігати в українському небі.

Трохи про супутники

Супутники WorldView Legion, вироблені компанією Maxar Space Systems і керовані компанією Maxar Intelligence, обома підрозділами компанії Maxar Technologies, є першими двома із запланованої мережі з шести супутників.

Місія, яку SpaceX назвала Maxar 1, є частиною напруженого графіка компанії. Пізніше ввечері також успішно запустила 23 інтернет-супутники Starlink на орбіту з космодрому у Флориді.

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Полярне сяйво в українському небі

Небо в ніч на 3 травня було повним видовищ для українців, яким пощастило спостерігати незвичні явища. Паралельно з діяльністю другого ступеня Falcon 9, спостерігачі в північних регіонах України також повідомляли про рожеве полярне сяйво, яке стає дедалі частішим явищем у цих широтах.