Старт состоится с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 22:34 по среднеевропейскому времени (04:34 по Киеву 7 мая). Это событие ознаменует первый полет человека в космос на корабле Starliner, который присоединится к элитной группе американских космических кораблей, достигших этой вехи.

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Важный шаг для американской космонавтики

Руководитель NASA Билл Нельсон отметил важность этого момента, отметив, что дебютные запуски на околоземную орбиту с экипажем является редким явлением в истории американских космических полетов.

Он отдельно отметил развитие американских космических кораблей от Меркурия до Джемини, Аполлона, космического шаттла, Dragon компании SpaceX, а теперь и Starliner.

Этот запуск, в частности, является важным событием и для Программы коммерческих полетов NASA, которая имеет целью восстановить американскую способность к пилотируемым космическим полетам после снятия с эксплуатации шаттлов в 2011 году.

Капсула Dragon компании SpaceX, также разработанная в рамках Программы коммерческих полетов, успешно завершила свою демонстрационную миссию с экипажем (Demo-2) в мае 2020 года, после чего было совершено несколько рабочих полетов на МКС.

Однако с введением в эксплуатацию Starliner NASA получает дополнительное транспортное средство для своих астронавтов, что повышает избыточность и гибкость пилотируемых космических миссий.

Посмотреть трансляцию запуска можно на канале NASA

Миссия по проведению летных испытаний экипажа (CFT) является важной вехой не только для Starliner, но и для ракеты Atlas V, которая впервые с 1963 года будет запускать астронавтов. Кроме того, она знаменует возвращение пилотируемых запусков со станции Космических сил на мысе Канаверал, исторического места для исследования космоса.

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Если миссия CFT пройдет по плану, Starliner может начать свою первую контрактную пилотируемую миссию на МКС уже в 2025 году, что еще больше расширит присутствие человека в космосе. Сегодняшний запуск является важным шагом вперед в партнерстве между NASA и Boeing, а также свидетельством дальнейшего развития возможностей исследования космоса.